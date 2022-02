DIRECT - Procès Lelandais : l'accusé va être interrogé sur les faits qui ont conduit à la mort de Maëlys

Il va être interrogé en longueur. Va-t-il pour autant apporter des détails ou explications à l'enlèvement et à la mort de Maëlys De Araujo en août 2017 ? Rien est moins sûr tellement Nordahl Lelandais reste de marbre, après le procès Noyer pour lequel il a été condamné à vingt ans de réclusion devant les Assises de la Savoie en 2021, ou même au cours des deux premiers jours d'audience à Grenoble. Ce mercredi après-midi, l'accusé va être appelé à témoigner depuis son box, il va pouvoir répondre aux questions du tribunal, des avocats des parties civiles et de la défense, de l'avocat général. Dans la matinée, d'autres témoins seront appelés à la barre afin de poursuivre les interrogatoires entamés lundi.

Lors du premier jour de son procès, Nordahl Lelandais l'a réaffirmé : "j'ai donné la mort à Maëlys, je ne le voulais pas" et a promis de "s'expliquer au cours de l'audience". S'en sont suivis des témoignages de proches, anciens amis et ex-compagnes, donnant une image et une droiture quasi normales pour les uns, ou un côté sombre, violent et menaçant pour les autres. Un des moments forts mardi fut sans doute lorsque son ex-meilleur ami, Nazim, lui demanda : "Sois jugé en homme compris, c'est ta dernière chance de parler."

L'audience de ce mercredi doit s'ouvrir à 9 heures à Grenoble. Suivez en direct les débats de cette troisième journée avec France Bleu.

Les grandes dates de l'affaire Maëlys

