DIRECT - Affaire Maëlys : Nordahl Lelandais va pouvoir s'exprimer une dernière fois avant le verdict

C'est ce vendredi l'heure du verdict, on le connaîtra dans la journée. Peu avant, le matin, à l'ouverture de la quinzième journée d'audience, Nordahl Lelandais prendra la parole une dernière fois dès 9 heures pour s'exprimer sur les faits qui lui sont reprochés : pour l'affaire Maëlys (enlèvement, séquestration et meurtre), pour les agressions sexuelles sur deux petites-cousines et pour la détention d'image pédopornographique. Après sa dernière occasion de s'expliquer, les jurés et la Cour se retireront pour délibérer.

L'accusé, dont c'est l'anniversaire (39 ans) ce vendredi est déjà détenu et a été condamné le 11 mai 2021 à vingt ans de réclusion criminelle pour le meurtre d'Arthur Noyer par la cour d'assises de la Savoie, à Chambéry. Il a été reconnu coupable d'avoir volontairement donné des coups ayant entraîné la mort de ce jeune militaire de 23 ans. C'était en avril 2017.

La défense a tenté de dédiaboliser Nordahl Lelandais

À travers trois plaidoiries, les avocats de la défense ont tenté jeudi après-midi d'adoucir l'image de Nordahl Lelandais en ne niant pas les faits, mais loin du "monstre" dépeint dans les médias. Comment l'accusé est-il devenu "cette voiture folle sans freins", en roue libre ? L'enlèvement le soir du mariage, il ne le conteste pas. Il va plus loin. "C'est terrible", dit Alain Jakubowicz. L'avocat de la défense reconnaît qu'il n'y a aucune autre explication crédible que celle de Nordahl Lelandais. Le mobile sexuel et ce qu'il se passe réellement ensuite dans la voiture ? "Là, il y a un moment où même les avocats se mettent en mode avion. La vérité, c'est que je n'en sais rien." Il s'est adressé aux jurés : "Les hypothèses des conjectures, ce ne sont pas des preuves. En droit, ça s'appelle des doutes. L'intime conviction, ce n'est pas l'intime supposition." L'avocat de la défense a demandé à la Cour et aux jurés une peine juste en ne donnant pas "écho à l'opinion publique".

La peine maximale encourue

Jeudi matin, l'avocat général a prononcé son réquisitoire. "Vous rendrez justice à Maëlys en déclarant Nordahl Lelandais grand criminel, grand prédateur et de le condamner à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sureté de 22 ans." Il s'agit de la peine maximale encourue par l'accusé, les investigations n'ayant pas permis de retenir le mobile sexuel, pas de viol donc sur la fillette de huit ans et demi, tuée le 27 août 2017. Jacques Dallest : "Nous n'avons pas retenu l'accusation de viol sur un plan juridique, car nous n'avons pas de preuve. Le corps a été retrouvé six mois après. J'en conclus qu'un acte sexuel a été imposé à Maëlys. Je ne peux pas le prouver. La Cour est obligée de respecter le droit."

L'avocat général s'était adressé directement à l'accusé à la fin de son réquisitoire jeudi matin : "Quelle juste peine ? Nordahl Lelandais vous avez détruit une vie en avril 2017, en août 2017, vous avez agressé deux jeunes enfants, vous avez détruit des familles. Vous êtes un destructeur de bonheur, le massacreur d'une enfant. Un tueur d'enfant est le visage le plus impitoyable de la mort. Il faut l'envoyer en prison comme grand criminel."

