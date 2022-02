DIRECT - Procès Lelandais : l'heure des plaidoiries des parties civiles

___________________________________________

Voici l'heure des plaidoiries dans le procès de Nordahl Lelandais. Au treizième jour d'audience du procès de l'ancien maître-chien savoyard devant la cour d'assises de l'Isère à Grenoble, ce sont les avocats de parties civiles qui vont prendre la parole et demander à la Cour et aux jurés de reconnaître la culpabilité de l'accusé. Celui-ci comparaît pour l'enlèvement, la séquestration et le meurtre de Maëlys De Araujo en 2017, ainsi que pour les agressions sexuelles sur deux de ses petites-cousines la même année, et pour détention d'image pédopornographique. La question du mobile sexuel, de la pédophilie, sera forcément soulevée et mise en avant par les parties civiles même si cela n'avait pu être retenu lors de la mise en accusation.

Yves Crespin (avocat des associations "L'enfant bleu" et "La voix de l'enfant") et Caroline Rémond (avocate des parents des deux petits-cousines) plaideront mercredi matin. Puis l'après-midi, ce sera au tour de Laurent Boguet (avocat du père de Maëlys) et de Fabien Rajon (avocat de la famille maternelle de Maëlys).

D'autres témoignages lus mercredi matin

En ouverture d'audience mercredi matin, avant les plaidoiries, il sera fait lecture au tribunal de déclarations de témoins qui n'ont pas être entendus pendant les débats pour des raisons diverses. La Cour et les jurés entendront le témoignage d'une ex-compagne de Nordahl Lelandais, celle qui a lui a procuré un téléphone portable en détention. Elle a été dispensée de témoignage physique, ayant fourni un certificat médical. Il sera aussi fait lecture de la déposition d'un ancien codétenu de l'accusé qui affirme avoir recueilli ses confidences en détention. L'homme ne s'était pas présenté pour témoigner lors des premiers jours d'audience.

Deux experts psychiatres à la barre mardi

Mardi, lors du douzième jour d'audience, Patrick Blachère, expert psychiatre, a dépeint à la barre un accusé "pénalement responsable", avec un fort risque de récidive. Nordahl Lelandais n'a, selon lui, ni trouble délirant ni schizophrénie ni hallucinations mais "une intolérance à la frustration, une tendance à l'impulsivité, une personnalité hautaine, arrogante, impulsive. Sa propension à la colère apparaît évidente." Le psychiatre a affirmé que l'accusé était pédophile. Mardi après-midi, Paul Bensussan, autre expert psychiatre, a éloigné tout espoir d'avoir un jour la vérité de la part de Nordahl Lelandais. Il a lui aussi évoqué un accusé psychopathe, manipulateur, dangereux, menteur pathologique et inhérent, avec une forte probabilité de récidive.

À la-mi-journée, Nordahl Lelandais était revenu sur des propos qu'il avait pu énoncer vendredi : oui il a volontairement enlevé Maëlys pour aller voir ses chiens mais non il n'a pas eu la volonté de la tuer. Ce volte-face n'a pas été une surprise : "on a bien fait de ne pas attendre grand chose de la parole de Nordahl Lelandais", explique Fabien Rajon, l'avocat de la mère de Maelys. Ce qu'il retient surtout c'est "la dangerosité criminologique très élevée" de l'accusé.

"Quand on sera après le procès, loin des micros et caméras, il faudra continuer à soutenir cette famille tragiquement endeuillée" - Fabien Rajon, avocat de la famille maternelle de Maëlys

