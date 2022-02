DIRECT - Procès Lelandais : la troisième semaine débute avec des expertises psychiatriques et psychologiques

Le procès de Nordahl Lelandais entame sa troisième et dernière semaine lundi dès 9 heures devant les Assises de l'Isère à Grenoble. Ce 14 février, cela fait d'ailleurs quatre ans pile que les ossements et quelques vêtements de Maëlys ont été mis au jour, après les aveux du principal suspect de l'époque, dans une forêt de Chartreuse, sur la commune d'Attignat-Oncin (Savoie).

Le programme de la semaine

Cette dernière semaine de procès devrait voir, selon le programme des témoins à la barre, voir lundi et mardi la succession de trois experts psychologues et sept experts psychiatres. Il sera question de son impulsivité, de sa gestion de la frustration, de sa sexualité, de ses addictions à la cocaïne, à l'alcool et aux vidéos pornographiques.

Mercredi, se tiendront les plaidoiries des parties civiles, qui vont s'exprimer sur les chefs d'accusations pour lesquels Nordahl Lelandais est poursuivi : l'enlèvement et le meurtre de Maëlys De Araujo, les agressions sexuelles sur deux petites-cousines et la détention d'image pédopornographique. Jeudi sera consacré au réquisitoire de l'avocat général matin et à la plaidoirie de la défense l'après-midi Vendredi enfin, la Cour et les jurés se retireront pour délibérer et ils devraient rendre leur verdict dans la journée, ce 18 février, jour de l'anniversaire de Nordahl Lelandais.

L'accusé va-t-il revenir à la barre cette semaine après le coup de théâtre de vendredi ?

À l'issue de la dixième journée de procès le vendredi 11 février, Nordahl Lelandais, après un coup de théâtre, a reconnu à l'issue de son interrogatoire de près de six heures, en répondant aux questions de son avocat, avoir commis l'intégralité des faits qui lui étaient reprochés, à savoir l'enlèvement et le meurtre de Maëlys, ainsi que les deux agressions sexuelles sur ses petites-cousines, des faits datant de 2017.

"Ne tournons pas autour du pot" lui a lancé Alain Jakubowicz son avocat, après six heures d'interrogatoire. Au cours de la journée vendredi, il avait maintenu une mort involontaire et l'enlèvement de Maëlys le 27 août 2017. "As-tu donné volontairement la mort à Maëlys ?" L'accusé : "Oui, maître." L'avocat : "Je voudrais que tu dises reconnaître l'intégralité des faits qui te sont reprochés." Et l'accusé a alors répété la phrase derrière son avocat. Après cette épisode, ce rebondissement, il apparaît inenvisageable que l'accusé ne revienne pas à la barre du tribunal cette semaine pour en dire plus et s'expliquer sur ce revirement et cette nouvelle version.

___________________________________________

- © Visactu

Nos articles incontournables sur l'affaire Lelandais