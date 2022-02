DIRECT - Procès Lelandais : les gendarmes chargés de l'enquête sur la mort de Maëlys vont témoigner

Après trois premiers jours d'audience consacrés à la personnalité de l'accusé, son parcours et ses failles, cette fois ce sont les gendarmes qui sont appelés à la barre ce jeudi, ceux qui ont enquêté sur la mort de Maëlys De Araujo. Ils ont entendu et confondu Nordahl Lelandais jusqu'aux aveux.

C'est un nouveau moment fort de ce procès qui s'ouvre jeudi devant la cour d'assises de l'Isère à Grenoble. Il s'agira du quatrième jour du procès de Nordahl Lelandais, qui comparaît pour l'enlèvement et le meurtre de Maëlys De Araujo en 2017, ainsi que des agressions sexuelles sur deux petites-cousines. Au programme, dès 9 heures, la Cour entendra des enquêteurs, avec les témoignages à la barre des gendarmes mobilisés lors de la disparition et la mort Maëlys.

Mercredi, lors du troisième jour d'audience, le tribunal a d'abord entendu Laure, une ancienne relation de Nordahl Lelandais. "J'ai eu l'impression d'avoir eu une relation avec Docteur Jekyll et Mister Hyde." Elle a dépeint un accusé très porté sur le sexe, mystérieux et très vague sur sa vie et sa famille, en s'inventant un nouveau prénom (Jordan), un passé dans la Légion. L'homme qu'elle a connu avait une armure, sans émotions.

David, un second témoin mercredi a certes décrit un "super ami", mais quelques fois envahissant, pas très travailleur mais séducteur, surnommé "Nono le barjot". Il a aussi gardé en tête cette phrase de l'accusé lors d'une partie de pêche : "si un jour, on veut se débarrasser d'un corps, il faudra le cacher ici."

Enfin, mercredi après-midi, ors des questions des avocats, ou de l'avocat général, Lelandais a résumé lui-même ses journées oisives en 2017 ponctuées de "café, clope, cocaïne, sites pornographiques, copains, clope, cocaïne, café, sites pornos, ..."

