DIRECT - Procès Lelandais : les réquisitions et la parole à la défense de l'accusé, à la veille du verdict

Ce jeudi, la Cour et les jurés vont vivre les derniers moments forts du procès de Nordahl Lelandais avant le délibéré. Après une journée entière consacrée aux plaidoiries des parties civiles, au cours de cet avant-dernier jour devant la cour d'assises de l'Isère à Grenoble, l'avocat général Jacques Dallest va prononcer jeudi matin ses réquisitions. Rappelons que l'accusé est poursuivi pour l'enlèvement, la séquestration et le meurtre de Maëlys De Auraujo en 2017, ainsi que deux agressions sexuelles sur deux petites-cousines et la détention d'image pédopornographique. Toute la question est de savoir si Nordahl Lelandais a agi avec un mobile sexuel, sous couvert de pédophilie. Au cours des derniers jours, vendredi 11 février puis lundi 15 février, les versions de l'accusé ont divergé : oui il a volontairement enlevé et tué Maëlys, puis il a volontairement enlevé la fillette mais sans la volonté de la tuer. Le mobile sexuel a toujours été réfuté.

Jeudi après-midi, la défense aura la parole en dernier dans ce procès. Assis devant le box de Nordahl Lelandais, Alain Jakubowicz s'adressera à son client, en le tutoyant comme à son habitude. Il s'adressera également à la Cour, aux jurés, au public, aux journalistes, pour rappeler que dans cette affaire, et comme à chaque fois, le doute doit bénéficier à l'accusé.

Quelles réquisitions ?

Toute la question sera de savoir si le mobile sexuel est retenu, autrement dit le viol et la pédophilie, ce qui pourrait faire varier la peine de sûreté. Sans grande surprise, l'accusé sera condamné, il le sait. Vendredi 11 février, devant le tribunal, debout, il lançait : On aimerait que je dise que c'est un crime sexuel, mais pas du tout ! Je n'avais pas d'intention malsaine. Je sais que je vais être lourdement condamné. Je mérite cette peine. J'aimerais vraiment présenter mes excuses à la famille."

Pour l'enlèvement, la séquestration et le meurtre sur une mineure de moins de 15 ans, l'accusé encourt la réclusion criminelle à perpétuité avec une peine de sûreté de 22 ans. S'il avouait le viol avant le meurtre, la peine de sûreté passerait à 30 ans. Huit ans qui peuvent faire la différence. Nordahl Lelandais est déjà détenu et a été condamné le 11 mai 2021 à vingt ans de réclusion criminelle pour le meurtre d'Arthur Noyer par la cour d'assises de la Savoie, à Chambéry. Il a été reconnu coupable d'avoir volontairement donné des coups ayant entraîné la mort au jeune militaire de 23 ans. C'était en avril 2017.

Qu'attendent les parties civiles ?

Interrogé mercredi soir à la fin de treizième journée d'audience, avant le verdict attendu vendredi, Fabien Rajon, avocat de la famille maternelle de Maëlys, expliquait attendre "de la lucidité quand à la personnalité de Nordahl Lelandais et quant au fait que cet individu est particulièrement dangereux, et une fermeté parce qu'il en va de la protection des intérêt de la société."

"Quand souhaitez-vous que Nordahl Lelandais aille roder autour d'une boîte de nuit à Chambéry ou qu'il ailler roder autour d'une école maternelle ?" - Fabien Rajon, avocat

