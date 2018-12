Hommage aux victimes de l'attentat de Strasbourg : l'émotion citoyenne place Kléber

Strasbourg, France

Des milliers de personnes se sont réunies ce dimanche matin dans le centre de Strasbourg, pour rendre hommage aux victimes de l'attentat de mardi, qui a tué quatre personnes et en a blessé douze autres.

Plusieurs centaines de personnes rassemblées place Kleber à Strasbourg pour l'hommage citoyen aux victimes de l'attentat. Un hommage en musique au pied du sapin de Noël. pic.twitter.com/CoSE8Ow667 — France Bleu Alsace (@BleuAlsace) December 16, 2018

A partir de 10h30, une foule s'est rassemblée au pied du gigantesque sapin illuminé de la place Kléber, emblématique du marché de Noël de Strasbourg, où une petite scène a été installée. La cérémonie, organisée par plusieurs associations de défense des droits de l'Homme, avec le soutien et l'aval de la mairie et de la préfecture, s'est ouverte sur un air de violoncelle, joué par un musicien alsacien.

Hommage et soutien aux victimes ce matin.#StrasbourgToujourspic.twitter.com/V1k9C4ngWC — Préfet de la région Grand-Est et du Bas-Rhin (@Prefet67) December 16, 2018

"Nous avons le cœur serré et la gorge nouée. Nous pensons aux victimes. Le temps est au deuil et à la solidarité. Nous refusons tout discours de haine. Les valeurs républicaines ne sont pas négociables", a expliqué le porte-parole du collectif Strasbourg ensemble et solidaire. La chanteuse alsacienne Léopoldine HH a entonné "Quand on a que l'amour" de Jacques Brel. D'autres artistes comme les Wheepers Circus ou Luc Arbogast étaient présents.

La foule a observé une minute de bruit pour clore le rassemblement ainsi qu'une Marseillaise.