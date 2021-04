DIRECT VIDÉO - Attentat de Rambouillet : suivez la cérémonie d'hommage national à Stéphanie Monfermé

Le Premier ministre Jean Castex préside ce vendredi une cérémonie d'hommage national à Rambouillet (Yvelines), à quelques mètres du commissariat où Stéphanie Monfermé a été assassinée vendredi 23 avril. Elle doit être décorée de la Légion d'honneur à titre posthume, a indiqué Matignon jeudi. Le chef du gouvernement est accompagné du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, du garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti, de la ministre de la Fonction publique Amélie de Montchalin, de la ministre de la Citoyenneté Marlène Schiappa, de la ministre de la Ville Nadia Hai et du porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. La victime doit également être citée à l'ordre de la Nation. Jeudi, Emmanuel Macron et son épouse ont assisté aux obsèques privées de la mère de famille, dans le village de Saint-Léger-en-Yvelines où l'agente administrative âgée de 49 ans résidait et où elle a été inhumée à l'issue d'une cérémonie religieuse.

Suivez l'hommage national en direct

(Si la vidéo ne s'affiche pas correctement, rafraichissez la page en cliquant ici)