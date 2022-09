DIRECT VIDÉO - On déménage France Bleu Poitou

Après 20 ans à l'Espace 107 au 27 boulevard de Solférino à Poitiers, Franc Bleu Poitou déménage et s'installe au 313 avenue de Nantes dans des locaux beaucoup plus grands et plus modernes. C'est un événement pour les 28 collaborateurs de la station qui attendaient avec impatience de rejoindre cette nouvelle adresse. Après les dernières émissions dans les "anciens locaux" ce mardi, c'est donc le moment de dire "Au revoir" au boulevard de Solférino et de se rendre dans les nouveaux locaux.

En direct vidéo, suivez Antoine Plouzennec pour faire le voyage en sa compagnie, des anciennes aux nouvelles installations de la station et découvrir en images la nouvelle implantation de France Bleu Poitou.

