DIRECT - Violences à Geoffroy-Guichard : 11 supporters de l'AS Saint-Étienne jugés en correctionnelle

Onze supporters de l'ASSE, âgés de 21 à 34 ans, sont jugés mercredi devant le tribunal correctionnel de Saint-Étienne (Loire). Ils sont poursuivis pour les violences commises lors du match de barrage face à Auxerre au stade Geoffroy-Guichard le 29 mai. La pelouse avait été envahie après la défaite des Verts, synonyme de descente en Ligue 1 . Des fumigènes et des projectiles avaient été lancés dans les tribunes et le bilan lourd : 41 blessés légers et environ 500.000 euros de dégâts. Dans cette affaire, l'AS Saint-Étienne, Saint-Etienne Métropole et la Ligue de Foot Professionnelle se sont constitués partie civile.

Débordement et envahissement de la pelouse à la fin du match de barrage retour entre Saint-Étienne et l'AJ Auxerre © Radio France - Kevin Boderau

10h08. Un premier prévenu est appelé à la barre. L. est âgé d'une trentaine d'années. Il est poursuivi pour violences et dégradations. Il nie les violences, expliquant "un coup de folie", un "ras-le-bol avec la descente des Verts". "Ma tête a vrillé et oui, j'ai commis des actes répréhensibles." "Pourquoi avez-vous pris une barrière, traversé en courant tout le terrain avec cette barrière depuis la tribune Henri-Point ?", demande Stéphanie Perrin. Il répond : "elle était là, et oui, je voulais la jeter vers la tribune présidentielle pour montrer mon mécontentement." Le présidente continue : "Pourquoi être sorti du stade et avoir voulu à nouveau y entrer en vous en prenant à des stadiers ? Ce sont des violences, ça, selon vous ?" Le premier prévenu le reconnaît d'un mot : "oui, le coup de folie a dépassé les limites". L. est à la barre, avec mouvements de jambes trahissant du stress. "J'avais déjà eu des problèmes dans des stades, des soucis avec les forces de l'ordre et oui, j'ai des problèmes avec ça."

"Ma tête a vrillé et oui, j'ai commis des actes répréhensibles."

10h00. "Avez-vous l'impression, en tant que fonctionnaire de police, d'être un ennemi des supporters". C'est la question que pose l'un des avocats des prévenus. "Non", répond l'enquêteur stéphanois en charge du dossier, qui part s'asseoir à côté des prévenus.

9h55. Identifiés grâce à leur tenue vestimentaire. Les suspects seront finalement identifiés grâce à leurs vêtements le soir du match et "à cause de leurs tatouages", dit l'enquêteur à la barre. Des individus ont été vus aussi (Magic, Green) en train de prendre des fumigènes cachés dans des sacs juste avant les incidents.

9h48. Un enquêteur à la barre, retour sur les longues investigations. Après la diffusion des vidéos, un plan détaillé du stade est affiché . L'enquêteur en charge du dossier est appelé comme témoin. Il arrive dans la salle, se place debout au milieu des onze prévenus, il décline son identité et démarre l'énumération des faits. L'enquêteur décrypte le début de ses investigations : début le lendemain du match, des objets ont été saisis dans le stade, certaines recherches d'ADN sont toujours sans résultat aujourd'hui. De nombreuses caméras ont été analysées, et ce sont grâce à ces images que des suspects sont identifiés.

Le plan du stade Geoffroy-Guichard - © AS Saint-Étienne

📺 9h34. Des images de la soirée diffusées durant l'audience. Devant les onze prévenus, le Tribunal commence par rediffuser les images de l'envahissement de terrain face à Auxerre. Ils regardent, stoïques. Plusieurs vidéos sont diffusées, sous différents angles, pour "se remettre dans le contexte", dit la présidente. Tout est sonorisé, on entend donc les projectiles et des cris. Silence dans la salle.

9h24. Une dizaine de journalistes. Pour ce rendez-vous judiciaire avec les onze supporters de l'AS Saint-Étienne, une dizaine de journalistes sont présents, une trentaine de personnes sont également là dans la salle. L'audience doit durer toute la journée.

🔴 9h15. Début de l'audience au tribunal de Saint-Étienne. Onze supporters de l'AS Saint-Étienne sont jugés pour les violences et les dégradations lors du match contre Auxerre le 29 mai 2022 au stade Geoffroy-Guichard. Les onze prévenus sont tous présents, assis sur une chaise, face à la présidente. Stéphanie Perrin, énumère les faits reprochés à chacun des prévenus qui, un par un, se lèvent pour les entendre. La présidente leur rappelle leur droit à garder le silence tout au long de l'audience.

8h45. Qui sont les prévenus à la barre du tribunal correctionnel ? Ce sont onze hommes âgés de 21 à 34 ans. Ils sont présentés comme des hommes insérés professionnellement et socialement. Il y a des membres des Magic, un membre important des Green, représentant de l'association nationale des supporters. On retrouve aussi un supporter originaire de Roche-la-Molière. En 2014, lors d'un déplacement de l'AS Saint-Étienne pour affronter le Dynamo Kiev, il s'était fait tabasser avait été soigné une semaine à l'hôpital en Ukraine. Il avait pu rentrer à bord d'un avion médicalisé affrété spécialement par l'ASSE.

↩ 8h40. Le rappel des faits reprochés. Six supportes des Verts sont poursuivis pour avoir pénétré sur la pelouse, pour avoir possédé et lancé des fumigènes, des projectiles vers les tribunes. Cinq autres sont poursuivis également pour ces faits-là mais aussi pour des faits de violences sur des stadiers ou des gendarmes, parfois avec l'usage ou la menace d'une arme. Cinq autres supporters seront jugés en janvier 2023.

8h37. Pas de commando, pas de préméditation. Dans cette affaire, un autre avocat, Laurent Verilhac, défend cinq des onze prévenus. Il refuse que cette audience soit celle d'un commando, qui pour lui n'existe pas, ni celle des supporters de l'AS Saint-Étienne dans leur ensemble.

"On ne peut pas faire un procès des supporters en général"

8h30. Un avocat de deux prévenus craint la médiatisation de ce procès. Dans cette affaire, Frank-Olivier Lachaud est l'avocat de deux des onze prévenus. Il craint que la lumière faite à ce procès ne porte préjudice à ses clients, des "monsieur tout-le-monde", dit-il, "loin d'être des délinquants dans la vie de tous les jours".

Quelques secondes après la fin du match, des supporters stéphanois ont envahi la pelouse du stade Geoffroy-Guichard. © Maxppp - Rémy Perrin

↩ 8h25. Le 23 juin, les sanctions sont tombées. La commission de discipline de la LFP a sanctionné lourdement l'AS Saint-Étienne après les débordements le soir de de la relégation le 29 mai : le club a écopé de trois points de pénalité et de quatre matchs à huis clos . Dans un communiqué, le club avait alors expliqué qu'il ne ferait pas appel de cette décision. "Le club en appelle à la responsabilité de chacun afin que ces actes inqualifiables ne se reproduisent plus jamais à Geoffroy-Guichard." Ces sanctions collectives n'étaient "absolument pas" justifiées selon le président de l'Union des supporters stéphanois, Jean-Guy Riou .

↩ 8h18. Il a fallu des heures de visionnage pour identifier et interpeller les suspects, l'enjeu pour la police était de "vraiment individualiser les actes". Le directeur départemental de la sécurité publique (DDSP) dans la Loire est revenu en détails sur France Bleu sur l'enquête qui a été menée par ses services : 240 caméras de vidéosurveillance ont été utilisées. "Le travail a commencé dès le lendemain de la rencontre, le 30 mai", explique Cédric Esson. "Et donc ce travail a pris beaucoup de temps, car on voulait vraiment individualiser les actes qui ont été commis ce soir-là pour ne pas se tromper, quatre mois en sécurité publique, c'est une très longue enquête", précise le DDSP. "On sait très bien que le milieu ultra dénonce des sanctions collectives à chaque fois, les arrêtés d'interdiction de tribune, des huis-clos, et ils estiment qu'il faut individualiser ce que font les personnes, c'est exactement ce qu'on a fait" commente Cédric Esson. Le travail d'identification a été difficile parce que "certains individus, en cours de match, on changé de tenue (...) pour éviter de se faire repérer."

↩ 8h10. Une trentaine "d'ultras" de l'ASSE interpellés. Le 19 septembre au petit matin, 27 personnes, présentées comme des "ultras" stéphanois, ont été interpellées. Ils étaient soupçonnés d'avoir participé à ces violences. Selon le communiqué du procureur de Saint-Étienne envoyé en début de soirée, il s'agisait de 27 personnes, tous des hommes. Un mineur de 17 ans faisait partie des suspects, les autres ont jusqu'à 38 ans. Les interpellations ont eu lieu majoritairement dans la Loire pour 20 individus, les autres venaient de six autres départements.

"C'est de la violence qu'on voit de plus en plus dans les stades."

↩ 8h02. Une soirée sous tension. Que ce soit dans le stade ou hors de Geoffroy-Guichard, le match de barrage entre l'AS Saint-Étienne et l'AJ Auxerre s'était déroulé dans une tension extrême. Un supporter des Verts nous a décrit les violences : "Ça a explosé à côté de nous. On ne pouvait pas évacuer la tribune, parce qu'il y avait beaucoup de fauteuils. Alors on a commencé à se replier vers l'arrière. Il y a des fusées qui sont tombées juste au bord de la pelouse, qui ont mis le feu à du matériel de télévision. (...) Je suis supporter de Saint-Étienne depuis plus de cinquante ans, et je le resterai quoi qu'il arrive. Mais là c'est autre chose. C'est de la violence qu'on voit de plus en plus dans les stades."

↩ 7h55. Retour sur les faits. La pelouse du Chaudron avait été envahie dès la fin du match, à 21h48 le 29 mai 2022, au moment où le capitaine auxerrois Birama Touré a réussi le pénalty qui envoyait les Verts en Ligue 2. Des dizaines de supporters ont alors occupé la pelouse. Des feux d'artifices et des fumigènes ont été envoyés par dizaines vers le couloir des joueurs. Malgré un cordon de CRS conséquent le chaos a régné, des milliers de supporters se sont réfugiés comme ils le pouvaient pour échapper aux fumées toxiques dans les travées du stade.

7h45. Bonjour et bienvenue sur ce direct. Nous suivons ensemble cette journée d'audience où comparaissent onze supporters de l'ASSE, jugés par le tribunal correctionnel de Saint-Étienne pour des violences commises lors du match de barrage face à l'AJ Auxerre au stade Geoffroy-Guichard dans la soirée du 29 mai 2022.