Direction la prison pour le Limougeaud arrêté avec 700 grammes d'héroïne

L'homme vient d'être jugé en comparution immédiate, ce mardi après-midi, par le tribunal correctionnel de Limoges. Il a été incarcéré dans la foulée.

Il va passer, ce mardi soir, sa première nuit en prison. Le Limougeaud de 38 ans, arrêté près de la frontière belge, ce samedi, avec 700 grammes d'héroïne, vient d'être condamné par le tribunal correctionnel de Limoges. Jugé en comparution immédiate, et alors que la valeur de la drogue en sa possession était de 20.000€, il écope de seize mois de prison ferme et a été écroué dans la foulée de son jugement pour importation, acquisition et possession d'héroïne.