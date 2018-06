L'affaire du père de famille de Jarny (Meurthe-et-Moselle) qui avait fait une grève de la faim prend une nouvelle dimension. Ce Lorrain de 52 ans est parti ce lundi à vélo, direction le ministère de la justice à Paris, depuis qu'il a appris que la cour d'appel de Nancy refusait d'éloigner de son domicile un voisin condamné pour agression sexuelle sur sa fille de 10 ans. C'est pour cela aussi qu'il avait fait sa grève de la faim pendant quatre jours en avril dernier.

Francis Siedlewski va donc pédaler pendant 300 km pour demander audience vendredi à la ministre de la justice. Il ne supporte plus de voir son voisin habiter juste en face de chez lui : "C'est dur de monter les côtés, d'avaler des kilomètres mais il faut qu'on m'entende. Le voisin habite à 22 m, il s'approche du portail quand ma fille joue et Emma fait pipi dans sa culotte... C'est infernal depuis 2016. On ne m'entend pas! Mais c'est comme la cocotte minute, elle bout, elle bout, et ça pète".

Le voisin de son côté, un homme de 71 ans, conteste sa condamnation, il veut se pourvoir en cassation. Son avocat, Me Gérard Kremser, est également opposé à toute mesure d'éloignement car dit-il, "il est quasiment aveugle et sa maison est adaptée à son handicap". Le père de famille, lui, espère arriver vendredi après-midi à Paris pour demander coûte que coûte une audience à la Garde des Sceaux.