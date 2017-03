Disparition d'un Berjallien parti en randonnée, sa voiture retrouvée en Haute-Savoie

Quentin Huck, 25 ans, est parti dimanche matin pour une randonnée. Le jeune habitant de Bourgoin-Jallieu (Isère) n'est jamais rentré chez lui. Une enquête pour disparition inquiétante a été ouverte.

Dimanche, Quentin Huck, 25 ans fait savoir par SMS à ses proches qu'il compte partir en randonnée. Or, depuis il n'a plus donné de nouvelle et il ne s'est pas présenté à son travail lundi. Sa voiture, une Ford Fiesta noire, est restée introuvable jusqu'à ce mardi midi. Elle a été trouvée sur la commune de Doussard, près de Chevaline, dans le massif des Bauges, en Haute-Savoie.

Aucun signe de vie depuis dimanche

C'est en exploitant l'ordinateur du jeune homme que les enquêteurs de Bourgoin-Jallieu ont mis leurs collègues du peloton de gendarmerie de haute montagne d'Annecy sur la piste de Doussard. Des recherches récentes sur cet ordinateur laissaient entendre que le jeune homme avait un projet de rando sur ce secteur. Depuis le début d'après-midi, une battue est en cours précisément sur le secteur de la Pointe du banc plat, un endroit très escarpé où il existe un circuit de randonnée.