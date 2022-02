Discrimination à l'embauche : le défenseur des droits rappelle à l'ordre Kronenbourg

Voilà qui devrait apporter de l'eau au moulin de l'avocate de Rabah Mekaoui, cet homme qui a cumulé 177 contrats chez Kronenbourg, le brasseur d'Obernai et qui a été débouté par le conseil de prud'hommes de Saverne le 1er février dernier. Hasard du calendrier, le défenseur des droits vient de rendre un avis ce vendredi à propos d'une deuxième affaire, défendue par la même avocate, Me Nicole Radius.

Deux affaires similaires

Les deux affaires se ressemblent étrangement. Ce deuxième dossier concerne un homme d'origine turque, qui veut rester anonyme, et qui a cumulé lui aussi les contrats courts pendant des années chez Kronenbourg. "Il a douze ans d'ancienneté et a enchainé les contrats d'intérim et les contrats saisonniers" explique l'avocate "et lui aussi n'a jamais été embauché malgré ses demandes".

J'espère que cet avis aidera aussi monsieur Mekaoui

Me Radius a porté également cette affaire là devant le conseil de prud'hommes de Saverne en plaidant exactement la même chose : la discrimination à l'embauche et en demandant la requalification en CDI. Le jugement doit être rendu le 22 février prochain. L'avocate espère donc que l'avis du défenseur des droits va l'aider. "J'espère aussi que ça m'aidera en appel à Colmar pour monsieur Mekaoui".

Le défenseur des droits a consulté les registres du personnel

Dans son avis, le défenseur des droits, explique qu'il a consulté les registres du personnel et qu'il a constaté que : "Parmi les intérimaires, 17.67% ont un nom à consonance maghrébine ou turque. Parmi les salariés en CDI, 5.40% ont un nom a consonance maghrébine ou turque". Avant de conclure : "Il est donc demandé aux responsables du recrutement au sein de l'entreprise de veiller au respect du principe de non-discrimination à l'embauche".