Discrimination au pétanquodrome de Rive-de-Gier : "un incident vivement regrettable" pour le maire

Un bénévole du club de pétanque de Rive-de-Gier a demandé à des mères voilées d'enlever leur foulard lors d'une sortie scolaire ce vendredi 3 juin. "Un incident vivement regrettable pour notre commune", réagit le maire communiste Vincent Bony, invité de France Bleu Saint-Étienne Loire ce jeudi.

L'élu a reçu le mise en cause en mairie pour un rappel à la loi. "La loi est très claire. Le statut du parent accompagnateur de sortie scolaire ne s'apparente pas aux fonctionnaires d'Etat ou à la fonction publique. Et donc on n'a pas à trier, on n'a pas à commenter les personnes qui accompagnent les sorties de classe en fonction de leur apparence vestimentaire. C'est un délit que cette discrimination qui a été commise par un bénévole qui est également un ancien adjoint à la vie sportive de mon prédécesseur."

Le président du club de pétanque souhaite tout comme son bénévole pouvoir présenter ses excuses. Vincent Bony va également recevoir les parents d'élèves victimes. "Chaque citoyen doit pouvoir être assuré de ses droits et donc il n'y a pas à mettre à l'écart un certain nombre de parents d'élèves. Il faut effectivement qu'ils, s'ils le souhaitent, puissent faire les démarches judiciaires nécessaires parce qu'une discrimination, c'est un délit et donc ça n'est acceptable pour aucune personne."