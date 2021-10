Disparation de Delphine Jubillar : les six dates-clés qui placent Cédric Jubillar au cœur de l’enquête

Cédric Jubillar est entendu ce vendredi par les juges d’instruction dans l’affaire de la disparition de sa femme. Retour sur ces mois d’enquête et sur six moments qui ont fait de lui suspect numéro un.

Ce vendredi 15 octobre, Cédric Jubillar va être entendu par les juges d'instruction alors qu'il est mis en examen pour meurtre aggravé sur son épouse, Delphine, disparue dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Retour sur tous les éléments qui placent le mari au centre de cette enquête.

16 décembre 2020 : disparition de Delphine

C’est Cédric Jubillar qui le premier alerte les gendarmes de la disparition de son épouse. Il est 4h09 quand il téléphone aux enquêteurs pour dire qu’il n’a pas de nouvelles de sa femme. Ils envoient aussi des messages à des amies de Delphine pour indiquer que son épouse n’est plus à la maison. Cette alerte très rapide va intriguer les enquêteurs. Ils seront dans son domicile quelques heures après, aux alentours 4h50.

Ils pourront aussi lancer très vite des recherches importantes en faisant survoler la zone par hélicoptère. Dans ces premières heures, le plaquiste va donner beaucoup d’éléments aux enquêteurs qui cherchent à comprendre où peut être la jeune-femme. Certains de ces éléments s’avéreront faux ou partiellement faux. Notamment, Cédric Jubillar dira d’abord que la jeune-femme est partie promener les chiens avant de nuancer.

6 janvier 2021 : convocation de Cédric Jubillar et fouilles dans la maison

Un peu plus de trois semaines après la disparition de Delphine Jubillar, les recherches reprennent le mercredi 6 janvier au matin au domicile du couple à Cagnac-les-Mines. Des hommes de la gendarmerie de Pontoise font le déplacement pour fouiller chaque recoin de la maison avec un robot qui permet de savoir ce qu’il y a dans les dalles et les murs de la maison. Plus d’une dizaine d'enquêteurs sont présents dans la demeure, qui avait déjà été perquisitionnée, et qui est toujours sous scellés. Un travail minutieux alors que les travaux de cette maison ne sont pas terminés au moment de la disparition de Delphine Jubillar.

Cédric Jubillar est convoqué par la gendarmerie ce jour-là. Les enquêteurs vont l’emmener dans la maison pour qu’il assiste à toutes les recherches. Et ils repartiront avec quelques éléments à analyser mais sans avoir fait de découvert d’indices probants. Cédric Jubillar, lui, revient dans sa maison avec les enfants au courant du mois de février. Pendant ce temps-là, les gendarmes continuent de chercher Delphine partout dans le Tarn.

3 mars 2020 : le témoignage qui accable Cédric Jubillar

Dans cette affaire, dans les premiers mois, très peu de témoins parlent du couple de Cédric et Delphine Jubillar. Cédric a réintégré la maison de Cagnac avec ses enfants. Son fils retourne à l’école du village. Une commune, des amis, de la famille qui se taisent pour respecter le temps de l’enquête mais aussi parce qu’ils continuent de fréquenter Cédric. Une seule personne de la famille brise le silence. Ce membre du clan Jubillar se confie au micro de France Bleu Occitanie. Il dit aussi qu’il a dit très rapidement la même chose aux gendarmes. Un témoin qui a des phrases terribles sur l’attitude de Cédric.

Il explique que Delphine avait programmé sa séparation avec son mari. Elle voulait vendre la maison de Cagnac-les-Mines et demander la garde exclusive de ses enfants. "La situation à la maison devenait invivable pour elle, lui ne voulait pas quitter le domicile et la laisser. (... ) Elle voulait la garde exclusive de ses enfants. Plusieurs fois avant la disparition, on l'a entendu dire à sa mère : 'Oui je vais la tuer, je vais l’enterrer, personne va la retrouver. Elle veut me quitter, elle veut demander le divorce'." Cédric Jubillar est entendu en avril par les deux juges d'instruction qui mènent l'enquête en tant que partie-civile. Une audience qui ne dure qu’une petite heure.

12 juin 2021 : marche-blanche des collègues de Delphine

Six mois, presque jour pour jour, après la disparition de Delphine Jubillar, les collègues infirmières de la jeune-femme à la clinique Claude-Bernard veulent marquer le coup. Elles veulent montrer qu’elles n’oublient pas. Ils sont donc entre 70 à 80 à participer à une marche blanche. En tête, les jeunes-femmes qui travaillaient avec Delphine et une banderole "Delphine, on ne t’oublie pas." Ce jour-là, Cédric Jubillar est tout sourire à la marche blanche.

Il passe son temps à discuter avec des jeunes-femmes. Un manque de pudeur pointé par plusieurs des participantes. Quelques jours plus tôt, le mari de Delphine Jubillar avait déjà choqué ses collègues en changeant sa photo de profil. Il y apparait avec une jeune-femme blonde qui est très proche de lui depuis la disparition de Delphine Jubillar. Une attitude qui a pour certain accéléré la décision du parquet d’arrêter le Cagnacois et de le placer en garde à vue le 16 juin.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

18 juin : mise en examen de Cédric Jubillar pour meurtre aggravé

Le 16 juin, un peu avant 14h, une voiture sort en trombe de la gendarmerie d’Albi. Un cortège fonce à Gaillac, là où Cédric Jubillar va vivre près de 48h de garde-à-vue. Le mari de Delphine, pendant les longues heures d’interrogatoire, répond point par point aux enquêteurs même s’il est troublé par la présence de sa mère et son beau-père eux aussi placé en garde à vue. A l’issue, il sera mis en examen pour "homicide volontaire par conjoint". Il est placé en détention provisoire à Seysses, et il sait maintenant qu’il encourt la réclusion criminelle à perpétuité.

Dans une conférence de presse, le procureur de la République de Toulouse revient ce jour-là très longuement sur le profil de Cédric Jubillar, sur les incohérences de ses explications, qui conteste avoir tué son épouse. Dominique Alzéari estime qu'une expertise de la personnalité du suspect est nécessaire. Il explique que l'homme est dans une "forme de déni" et que Cédric c’est notamment rapidement mis à parler de sa femme au passé.

6 juillet : première demande de remise en liberté

Le 6 juillet, Cédric Jubillar est entendu par la chambre de l’instruction pour une demande de remise en liberté. Il est depuis deux semaines en prison, à Seysses, à l’isolement. Ce jour-là, les avocats de l'artisan de Cagnac-les-Mines mis en examen pour meurtre aggravé plaident pendant trois heures et demie. Une audience dense qui ressemble à s'y méprendre à un procès d'assises.

Le beau-frère de Cédric Jubillar, Sébastien Aussaguel, est là, assis sur les bancs des partie-civiles. Pendant de longues minutes, tous les indices réunis par le patient travail des enquêteurs sont dévoilés. Et on comprend alors pourquoi et comment dès le départ, le mari de Delphine a été le suspect principal des gendarmes et des magistrats dans cette enquête.