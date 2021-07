Puy-de-Dôme : disparition inquiétante d'un homme de 36 ans à Pont-du-Château

Un avis de recherche a été lancé ce mardi par la gendarmerie après la disparition inquiétante d'un homme de 36 ans. Rémi Gouttebel a été vu pour la dernière fois à Pont-du-Château, lundi, à bord d'une Renault Clio.

Un jean gris clair et des baskets noires

Ce jour-là il portait un jean gris clair et un tee-shirt, ainsi que des baskets noires. De type caucasien et de corpulence mince, il mesure 1 m 74, a des cheveux châtains et des yeux de couleur bleu vert. Sur le cou, il arbore un tatouage avec des signes chinois.

Si vous avez des informations sur cette disparition, vous pouvez contacter la gendarmerie de Lezoux au 04 73 73 10 14.