Disparition à Brest, les caméras du port ont filmé une silhouette

Brest, France

À Brest, on est toujours sans nouvelle de Raphaël, ce jeune de 19 ans originaire de l'Ile de Sein qui a disparu dans la nuit de jeudi à vendredi à la sortie d'une boite de nuit sur la marina du Château (l'un des ports de plaisance de la ville). Les enquêteurs ont eu accès aux images des caméras du port. On y voit une silhouette titubante qui tente de voler un premier bateau et qui n'arrive pas à démarrer le moteur. Puis la silhouette s'éloigne vers le ponton réservé à la marine nationale. Là, on voit la silhouette réussir à mettre en route un bateau pneumatique. Il est entre 4H30 et 5H00.

Des recherches ADN

Ce semi-rigide de marque Zeppelin, a été retrouvé au port du Moulin Blanc, coincé entre un ponton et un bateau. Avec personne à bord. Les enquêteurs ont demandé en urgence des devis à deux laboratoires de recherche en ADN à Bordeaux et Nantes. Ils disposent de cheveux et d'une brosse à dent du jeune homme et vont les comparer aux traces ADN trouvées dans le bateau. L'hypothèse d'un accident en mer est évidemment très difficile à supporter pour les proches du jeune homme. Les recherches en mer ont été interrompues lundi après-midi.