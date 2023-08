Disparition à l'Ehpad à Périgueux : les résidents désormais équipés d'un bracelet

Comment un malade d'Alzheimer résident d'un Ehpad sécurisé peut-il disparaître pendant onze jours ? Toute la famille et les proches de Pierre se posent la question. Ce résident de l'Ehpad Parrot de Périgueux (Dordogne) est introuvable. Depuis le 31 juillet, deux battues ont été organisées, dont la dernière ce vendredi. Une équipe de bénévoles accompagnés de sept chiens pisteurs ont de nouveau fouillé de fond en comble les locaux de l'Ehpad et les alentours, sans résultat. L'appel à témoin n'a rien donné non-plus. Personne ne retrouve la trace de cet homme de 76 ans. En plus de l'émotion de la famille et des soignants, la question de la responsabilité et des raisons d'une telle disparition se posent.

Comment a-t-il disparu ?

Le lundi 31 juillet, aux alentours de 18 heures, Pierre est déclaré disparu par les soignants du pavillon "Félibres" de l'Ehpad public Parrot, en face de l'hôpital de Périgueux. C'est un bâtiment sécurisé dans lequel séjournent notamment des résidents atteints de la maladie d'Alzheimer et Parkinson. Après un délai de quelques minutes et des premières recherches, l'alerte est donnée. Rapidement visionnées, les bandes de la vidéosurveillance ne donnent rien. Il n'est passé devant aucune caméra.

"Je ne vais pas laisser passer"

Pour sortir de l'établissement, deux portes automatiques doivent être franchies. Elles ne s'ouvrent qu'avec un code à quatre chiffres que seuls les familles et soignants détiennent. L'hypothèse la plus probable, selon des proches des recherches, est qu'il a suivi des visiteurs à la sortie de l'établissement. Même si le stade de la maladie de Pierre est avancé, sa forme physique est bonne. Sans discussion avec lui, difficile de s'apercevoir que cet homme de 76 ans est un résident. La veille de sa disparition, il se promenait au bras de sa femme du côté de la cathédrale Saint-Front, et sur les bords de l'Isle.

Déjà retrouvé divaguant dans le centre-ville

Ces onze dernières journées ont été particulièrement éprouvantes pour Josette, la femme de Pierre. Elle attend désespérément des nouvelles des enquêteurs. Sa priorité est de retrouver son mari, mais elle prévient "je ne vais pas laisser passer". Elle est remontée contre ceux à qui elle a confié Pierre, même si elle loue les qualités "très humaines des filles" qui travaillent à l'Ehpad. Cette Normande d'origine venue rejoindre sa fille en Dordogne en 2020 avec son époux dit justement avoir choisi cet établissement pour la sécurité.

Pendant le week-end de l'Ascension, Pierre avait déjà échappé à la vigilance du personnel de cet Ehpad dans lequel il habite depuis mai dernier. Les pompiers l'ont emmené aux Urgences après l'avoir retrouvé divaguant en plein centre-ville de Périgueux. Depuis, Josette veille à prévenir les soignants lorsqu'elle termine une visite, pour qu'ils gardent un œil sur lui.

Un appel à la vigilance aux familles

L'établissement public, rattaché au centre hospitalier de Périgueux, a décidé de rappeler les bonnes règles de conduite à tenir pour garantir la sécurité de l'Ehpad. Dans une note envoyée aux familles, la direction explique qu'elle va "modifier le code d'accès d'entrée et sortie des Félibres". Une combinaison qui doit être entrée sur un digicode. Il est aussi demandé aux proches "d'être particulièrement vigilants lorsqu'[ils] tapent ce code, puisque certains résidents des Félibres sont en capacité de reproduire le code après lecture". Des mesures de vigilance afin "qu'aucun résident ne puisse sortir seul de la structure".

Un bracelet pour chaque résident

Pour rendre plus identifiables les résidents à l'intérieur et à l'extérieur du site de l'Ehpad, chacun d'entre eux porte depuis ce jeudi "un bracelet mentionnant les noms, prénoms et services d'appartenance" explique cette note. "Dans l'attente de trouver un modèle de bracelet adapté au lieu de vie, nous sommes contraints d'utiliser un bracelet dédié aux personnes hospitalisées".

L'enquête ouverte par le parquet de Périgueux pour disparition inquiétante se poursuit et le ministère des Solidarités, en charge des personnes âgées, suit l'affaire depuis Paris et précise à France Bleu que "rien n'incrimine l'établissement" à ce stade.

Par ailleurs, la présidente de France-Alzheimer en Dordogne, Dr Geneviève Demours, indique que des projets pourraient être lancés à la rentrée dans le département pour mieux appréhender ces situations d'errance des malades, comme l'utilisation de bracelets géolocalisés.