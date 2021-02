Disparition à Richwiller : Colette Humbert retrouvée morte en forêt de Wittenheim

La découverte macabre ne laissait que peu de doute sur l'identité du corps. Le corps d'une femme âgée a été retrouvé sans vie ce vendredi par un promeneur en forêt de Wittenheim. Le parquet de Mulhouse confirme qu'il s'agit bien de Colette Humbert, 69 ans, disparue depuis maintenant deux semaines, le vendredi 5 février.

Originaire de Richwiller, elle avait quitté son domicile sans prendre ses papiers d'identité, son téléphone portable et aucun moyen de paiement. Plusieurs patrouilles, épaulées par un hélicoptère avaient sillonné le secteur à sa recherche. Deux battues, lancées par les habitants de la commune, n'avaient rien donné.

Une autopsie de son corps a été demandée et sera réalisée la semaine prochaine à l'Institut médico-légal de Strasbourg. Les résultats permettront d'en savoir plus sur les circonstances de sa mort et de sa disparition.