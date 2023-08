Disparition à Westhoffen : le corps retrouvé lors d'une battue sera autopsié jeudi

La famille de François Drid et la gendarmerie ont organisé une battue le 26 août à Westhoffen.

Il n'y aura pas de certitudes avant jeudi sur l'identité du corps retrouvé lors d'une battue à Westhoffen le samedi 26 août. Les recherches avaient été organisées par la gendarmerie du Bas-Rhin et la famille de François Drid, le jeune homme de 24 ans porté disparu depuis le début du mois.

Un corps découvert rapidement lors de la battue

François Drid n'a plus donné de nouvelles depuis le 6 août . Il avait envoyé un SMS à sa compagne pour lui dire qu'il rentrerait plus tôt. Sa voiture accidentée a ensuite été retrouvée à Westhoffen, fermée à clé. Lors de la battue qui a été organisée 15 jours plus tard, un corps a été découvert rapidement.

L'autopsie doit permettre de confirmer l'identité de la victime et de préciser les causes de la mort.