Un peu moins de 24 heures après la découverte d'un paddle à la dérive au large de Bricqueville-sur-mer, les recherches entamées mercredi après-midi pour retrouver l'utilisateur de l'embarcation ont été définitivement interrompues en milieu de matinée ce jeudi sur décision du préfet maritime, sans que la victime présumée n'ait été retrouvée.

D'importants moyens mobilisés en vain

C'est hier en début d'après-midi que le Centre régional de surveillance et de secours en mer (CROSS) de Jobourg, a été alerté de la présence d'un paddle et de sa rame, à la dérive à moins d'un kilomètre des plages de Bricqueville-sur-Mer et Saint-Martin-de-Bréhal. Rapidement, un important dispositif de recherche a été mobilisé : 4 vedettes de la SNSM ont été dépêchées sur zone, tandis que l'hélicoptère Dragon 50 de la Sécurité civile survolait le secteur. Des patrouilles de gendarmes étaient également déployées sur le littoral, multipliant les recherches terrestres. En fin d'après-midi hier, l'hélicoptère Caïman de la Marine nationale prenait le relais et une vedette de la Brigade de surveillance du littoral de la Gendarmerie maritime de Granville se greffait au dispositif. Des opérations suivies de près par le Parquet du tribunal de Coutances qui a ouvert une enquête suite à cette disparition.

Fin des recherches à la mi-journée

Malgré les moyens engagés, les recherches interrompues par la nuit étaient restées vaines mercredi. Elles avaient repris ce jeudi matin, sur plusieurs kilomètres, à la fois en mer, et à terre, avec des patrouilles des pompiers en véhicule tout-terrain. Mais faute d'éléments supplémentaires et alors que l'ensemble de la zone a été parcouru, le préfet maritime a interrompu les opérations sur les coups de 10h30, alors que les patrouilles terrestres des gendarmes se sont poursuivies jusqu'à midi.