Disparition d'Adrien Fiorello à Firminy : le lien avec Nordhal Lelandais sérieusement étudié

Par Jeanne-Marie Marco, France Bleu Saint-Étienne Loire

Le journal Aujourd'hui en France révèle ce lundi la liste des quarante affaires judiciaires non élucidées qui intéressent gendarmes et policiers pour leur lien éventuel avec Nordahl Lelandais. La disparition du Ligérien Adrien Fiorello fait partie des six dossiers prioritaires des policiers.