Disparition d'Alexia en Haute-Saône : ouverture d'une information judiciaire pour "enlèvement et séquestration"

Alexia est portée disparue depuis samedi matin, alors qu'elle partait courir à Gray-la-Ville. Trois jours plus tard, la justice privilégie la piste de l'enlèvement.

Toujours aucune nouvelle d'Alexia, la joggeuse de 29 ans disparue samedi en Haute-Saône. Ce lundi midi, le Procureur de la République de Haute-Saône, Emmanuel Dupic, a annoncé privilégier la piste de l'enlèvement.

"On est obligé de penser à quelque chose de plus grave (...) j'envisage désormais la séquestration et l'enlèvement " a annoncé le procureur de la République de Haute-Saône.

125 gendarmes sont déployés sur le terrain pour essayer de retrouver la jeune femme. Le post Facebook de la gendarmerie a été vu par 3 millions de personnes. Une nouvelle battue est organisée au départ de la mairie de Gray à 14h.

