Disparition d'Allyssa : l'adolescente a été filmée en gare de Lyon par les caméras de vidéo surveillance

Le Grand-Lemps, France

Le jeune iséroise Allyssa, 16 ans et demi, reste introuvable depuis lundi soir, mais l'enquête progresse. On sait qu'elle est descendu du bus à Voiron et qu'ensuite elle a pris un train pour Lyon, où l'on perd sa trace. L'appel à témoins lancé par les gendarmes reste valable.