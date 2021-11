Disparition d'Anne-Cécile au Balaïtous : "On n'arrête pas de chercher"

Cela fait un mois que la Béarnaise de 50 ans, Anne-Cécile Hondeville, est portée disparue en Bigorre. La randonneuse était partie marcher dans le secteur du Balaïtous. Depuis le 24 octobre dernier, ses proches n'ont plus de nouvelles d'elle. Ils ont alerté les secours, des appels à témoins avaient été relayés. La neige et la météo de l'automne ont perturbé et ralenti les recherches. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, les recherches continuent.

La famille entourée et en contact avec les enquêteurs

"On n'arrête pas de chercher", ce sont les mots du capitaine Michel Lenouvel, commandant de compagnie d'Argelès-Gazost et directeur opérationnel des recherches pour retrouver la randonneuse originaire de Bordères. Le capitaine Lenouvel explique qu'aujourd'hui les recherches sont très compliquées mais lorsque la météo est bonne, elles peuvent se dérouler dans le cadre des entraînements du Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne de Pierrefitte-Nestalas, dans le secteur du Balaïtous.

Ça n'est pas tombé aux oubliettes - le Capitaine Michel Lenouvel, commandant de compagnie d'Argelès-Gazost

Pour se rendre compte de la difficulté, il y a un mois, 40 cm de neige venaient de tomber. Le capitaine Lenouvel ajoute qu'il y a beaucoup d'enneigement car là, on se situe "à plus de 2.000m d'altitude, on est même sur du 2.500/3.000m d'altitude pour les sommets du Balaïtous". Comme le disaient nos confrères du site actu.fr, et c'est confirmé par les gendarmes, il faut aussi attendre la fonte de neige pour explorer certains endroits. Parallèlement à tout ça, il y a un suivi de la famille de la randonneuse. Ses proches sont en lien avec les enquêteurs. "On leur a dit qu'on continuait, que ça n'était pas tombé aux oubliettes" conclut le capitaine Lenouvel.