Disparition d'Anne-Cécile au Balaïtous : son corps "bloqué" en Espagne depuis cinq mois

L'ancienne compagne d'Anne-Cécile s'inquiète de la situation. Valérie Hondeville explique que le corps est comme "bloqué en Espagne", impossible de le rapatrier en France pour l'instant. Le corps d'Anne-Cécile a été découvert le 15 août 2022 , en Espagne. La Béarnaise était portée disparue depuis le 24 octobre 2021 dans le secteur du Balaïtous où elle était partie randonner.

ⓘ Publicité

Une attente terrible pour les enfants et la conjointe d'Anne-Cécile

"On ne comprend pas, raconte Valérie. Elle a été retrouvée le 15 août 2022, je l'ai annoncé à nos deux enfants. [...] Mais il n'y a rien, pas de cercueil. On est en 2023, il ne s'est rien passé. Nos vies sont suspendues dans l'attente du jour où ça va enfin se réaliser. On est complètement désespérés puisqu'on est début 2023, ça va faire cinq mois et il ne s'est rien passé."

loading

Valérie Hondeville poursuit : "On ne demande pas l'extradition d'une personne qui a commis des horreurs dans un pays. On demande juste à récupérer le corps de leur maman, de mon épouse pour pouvoir enfin tourner la page, faire ses obsèques et que tous les gens qui l'aiment soient présents pour lui dire un dernier aurevoir".

Des démarches fastidieuses, la barrière de la langue

"Comme Anne-Cécile a été retrouvée en Espagne, elle est partie à la médecine légale espagnole de Huesca, détaille Valérie Hondeville. Ils ont voulu faire des analyses ADN prouvant que c'était bien elle alors que toutes ses pièces d'identité étaient sur elle mais c'était pour être sûr et c'est normal. Le retour de ces analyses ADN est revenu le 14 octobre, disant que c'était bien elle et que tous les documents partaient chez le juge pour qu'il réalise un acte de décès permettant de rapatrier son corps."

loading

Pour autant, ce jeudi 12 janvier, le corps n'a toujours pas pu être rapatrié. Pourquoi ? Quelles sont les difficultés rencontrées dans ce dossier ? Les questions sont nombreuses pour les proches qui ne sont pas bilingues, ni en espagnol ni en anglais, mais qui continuent de solliciter consulat, ambassade, services de pompes funèbres et ledit juge.

"Depuis le 14 octobre, il ne se passe rien, le juge a fini par rédiger tous ses papiers mais c'est encore bloqué. On ne sait pas pourquoi, on n'a pas d'informations et on a beau relancer tout ce qu'on peut, on ne sait pas. On ne comprend pas pourquoi on ne peut toujours pas réaliser ses obsèques."