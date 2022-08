Disparition d'Anne-Cécile au Balaïtous : son corps retrouvé grâce à un randonneur

C'est la fin d'une terrible attente, les proches de la randonneuse béarnaise communiquent sur Facebook pour annoncer qu'Anne-Cécile Hondeville a été retrouvée le 15 août 2022. Elle était portée disparue depuis le 24 octobre 2021. D'après les premiers éléments fournis par son ex-compagne, "elle a vraisemblablement fait une mauvaise chute entre la brèche des ciseaux et l’abri Michaud en longeant, côté espagnol, la ligne de crête menant au Balaïtous". Les secours ont pu la retrouver grâce à l'aide d'un randonneur.

"Un randonneur a retrouvé une de ses chaussures" écrit Valérie Hondeville sur les réseaux sociaux en ajoutant qu'il a "appelé la gendarmerie et donné les coordonnées GPS de sa trouvaille". C'est bien ce qui a permis d'avancer dans les recherches selon elle : "Avec ces nouvelles informations le PGHM et la Guardia Civil ont poussé activement les recherches sur une zone bien ciblée et l’ont découverte."

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

En juin dernier, Valérie Hondeville avait lancé un nouvel appel sur Facebook pour demander aux marcheurs d'être vigilants, attentifs au moindre indice se trouvant aux abords d'un sentier. Aujourd'hui, elle remercie ceux qui l'ont aidée : "Un grand merci à vous tous qui avez passé l’information de sa disparition et scruté la montagne. Vous avez tous été les auteurs de la fin de notre attente. Nous allons enfin pouvoir mettre un terme à nos interrogations, nos angoisses et lui dire adieu." Anne-Cécile et Valérie Hondeville ont deux enfants ensemble âgés de 6 et 11 ans.