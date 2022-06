Disparition d'Anne-Cécile au Balaïtous : son ex-femme demande de l'aide aux randonneurs

Cela fait presque huit mois que les proches d'Anne-Cécile, une randonneuse béarnaise de 50 ans, sont sans nouvelles d'elle. Son ex-épouse, Valérie Hondeville, demande aux marcheurs d'ouvrir l'œil sur les sentiers de randonnée du Balaïtous, dans les Hautes-Pyrénées. Partie en randonnée dans ce secteur, Anne-Cécile n'a plus donné de signes de vie depuis le 24 octobre 2021. La famille veut avoir des réponses, que ce soit son ex-épouse ou leurs deux jeunes enfants.

Des réponses pour leurs enfants

Les recherches ont repris il y a quelques semaines, après le début de la fonte des neiges. Anne-Cécile et Valérie Hondeville ont deux enfants ensemble, de 6 et 11 ans. "Ils ont été persuadés pendant longtemps, tous les jours dès que j'avais quelqu'un qui m'appelait au téléphone, ils arrivaient tout de suite", raconte Valérie. "Ils se disaient que ce n'était pas possible qu'on ne la retrouve pas." Pour l'aîné, il est impensable de disparaître dans la montagne. Il a du mal à comprendre comment, sur un sentier de randonnée, on peut disparaître.

Le plus difficile pour la mère de famille, c'est d'expliquer aux enfants la situation, surtout pour le plus jeune. "Je pense qu'ils savent qu'elle est morte, mais pour eux, il y a encore un espoir. Il y a encore deux mois, mon fils de douze ans me disait "Mais si ça se trouve, elle est dans un igloo et elle a réussi à survivre". Les enfants cherchent systématiquement des façons de trouver des solutions pour des choses qui sont en réalité inimaginables."

Valérie Hondeville, l'ex-épouse d'Anne-Cécile, essaie d'expliquer la disparition de la randonneuse à leurs deux enfants de 6 et 11 ans.

La retrouver pour comprendre et avancer

Pour Valérie, la situation est aussi très douloureuse. Les deux femmes ont vécu ensemble pendant 27 ans. "Je suis immensément triste. On a vécu plein de choses, on a plein de souvenirs, on a deux beaux et magnifiques enfants", explique-t-elle. "De perdre quelqu'un, c'est compliqué, mais de ne pas savoir, c'est pire." Elle garde tout de même espoir de la retrouver, même si elle est persuadée qu'elle sera morte. "Je n'imagine pas de devoir attendre peut-être toute une vie pour savoir ce qui lui est arrivé et où elle elle se trouve", raconte-t-elle.