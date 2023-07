Disparition d'Émile au Vernet : "On ne peut pas rester sans rien faire" expliquent les bénévoles mobilisés

Près de 48 heures après la disparition d'Émile au Vernet, 2 ans et demi, les recherches continuent dans cette commune des Alpes-de-Haute-Provence pour tenter de retrouver l'enfant. Des fouilles ont été menées dans les maisons du haut de ce hameau (« Haut Vernet »), où Émile a été aperçu pour la dernière fois par des habitants. Selon les autorités, près de 300 bénévoles participent activement aux recherches depuis ce lundi matin. Ils sont mobilisés pour pour ratisser la zone.

Denis habite à 1h20 de route, vers Laragne-Montéglin (Alpes-de-Haute-Provence), et il n'a pas hésité à se rendre sur place pour participer aux battues organisées sur place. *"On a une petite fille qui a l'âge de ce petit garçon et c'est ça qui nous a motivés, on s'est dit 'on ne peut pas rester sans rien faire'. Ma femme fait partie d'un club de marche qui a envoyé un message à tout le monde pour demander s'il y avait des bénévoles pour venir participer aux recherches. "C'est bien qu'il y ait cette mobilisation, ça prouve que les gens ont du coeur."

Les gendarmes ont été "un peu débordés" explique Denis : "ce matin, on attendait en plein soleil, les gendarmes sont descendus en ligne, au-dessus de nous, nous ont doublés, et on est passé derrière".

"Il faut être solidaire"

Avec deux fois et demi plus de bénévoles que d'habitants, le parking du village du Vernet était plein à craquer ce lundi matin au moment d'entamer les recherches. La disparition du petit garçon a complètement bouleversé Mélanie et Sébastien. Ce couple est venu de Gap "parce que cela pourrait être le nôtre, il faut être solidaire. C'est touchant comme situation, on est parents avant tout".

Marc habite à Couloubrouxe, un village situé à quelques kilomètres du Vernet. Malgré l'accident vasculaire cérébral qu'il a fait en 2022, depuis le début de la matinée, il n'arrête pas : "Je me suis bougé et je cherche encore depuis 8h ce matin. J'ai six enfants donc forcément ça me touche".

Quentin et Giovanni habitent à Brignoles, dans le Var, à plus de deux heures de route. Ils sont venus à une trentaine de collègues d'une même entreprise de rénovation, dans le bâtiment. C'est leur patron qui les a mobilisés pour participer aux recherches. "Ils nous a dit 'prenez votre jour off, je vous mobilise tous, venez', raconte Quentin. Tout le monde a dit oui, cela s'est organisé très vite : plusieurs voitures, une trentaine de personnes de tout le bassin méditerranéen, Toulon, Cannes, Fréjus etc. On s'est dit, 'ils ont besoin, on y va'. Je suis touché, je suis papa dans quelques temps, je me suis directement mis à la place des parents, des grands-parents. J'ai un petit frère, j'ai une petite soeur, il se passe un souci, je veux voir du monde qui se mobilise."

"C'est un minot, c'est un bébé de deux ans et demi, dans ces moments-là, il faut être solidaire" ajoute Giovanni.

Le préfet des Alpes-de-Haute-Provence tiendra une conférence de presse à 18h aux côtés du procureur de la République de Digne-les-Bains.