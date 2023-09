Disparition d'Émile au Vernet : retour sur deux mois de recherches infructueuses

Le mystère reste entier au Vernet, deux mois après la disparition d'Émile dans cette commune de 125 habitants des Alpes-de-Haute-Provence. Ce petit garçon âgé de deux ans et demi a disparu le samedi 8 juillet et reste, à ce jour, introuvable. Il a été aperçu pour la dernière fois à 17h15 par deux voisins dans une ruelle du Haut-Vernet, un petit hameau situé à environ deux kilomètres du cœur du village, situé à 1.200 mètres d'altitude, sur les flancs du massif des Trois Évêchés. L'enfant venait d'arriver pour les vacances d'été dans la résidence secondaire de ses grands-parents maternels. Ce vendredi 8 septembre, après deux mois d'intenses recherches et une enquête élargie à des motifs criminels, Émile reste introuvable. Retour sur les principales étapes de cette affaire.

ⓘ Publicité

Disparition et première recherches

Les grands-parents d'Émile alertent la gendarmerie de la disparition de leur petit-fils le samedi 8 juillet vers 18h. Les parents du petit garçon, qui habitent La Bouilladisse (Bouches-du-Rhône), ne sont pas présents ce jour-là. Une enquête pour "recherche des causes de disparition inquiétante" débute le lendemain. Le dimanche 9 juillet, le procureur de la République de Digne-les-Bains lance aussi un appel à témoins , alors que d'importants moyens de recherche sont déployés au Vernet. Dans les 48 heures qui suivent la disparition d'Émile, des battues réunissent des centaines de personnes venues prêter main forte aux enquêteurs, aux militaires et aux pompiers mobilisés.

En deux jours, 97 hectares de champs, de bois et de terrains escarpés sont minutieusement inspectés, avec l'appui d'équipes cynophiles et leurs chiens pisteurs, de drones ou encore d'hélicoptères équipés de caméras thermiques. Ces recherches restent vaines. Les trente maisons du hameau du Haut-Vernet sont aussi fouillées, les habitants interrogés et leurs véhicules inspectés par les enquêteurs.

Ouverture d'une information judiciaire

Le mercredi 12 juillet, le parquet de Digne-les-Bains annonce que l'enquête bascule sous le régime de l'enquête préliminaire. Six jours plus tard, il ouvre une information judiciaire justifiée par "la complexité de l'affaire" auprès du pôle de l'instruction d'Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône). Deux juges d'instruction sont saisis du dossier, toujours pour recherche des causes de disparition inquiétante. Rémy Avon, procureur de Digne-les-Bains, met notamment en avant "la masse considérable d'éléments collectés durant la première semaine d'enquête" et précise alors que "toutes les pistes restent envisagées, aucune n'étant ni exclue ni privilégiée" en évoquant "une des plus importantes opérations de ratissage judiciaire jamais conduite".

Un minutieux travail d'analyse des données recueillies commence : 1.400 signalements téléphoniques ont par exemple été traitées sur la ligne dédiée après l'appel à témoins lancé par le parquet, et "près de 1.600 lignes téléphoniques" ont borné dans le secteur du Haut-Vernet "au moment de la disparition" d'Émile, selon le procureur de Digne.

Le mardi 25 juillet, des équipes cynophiles spécialisées dans la détection de restes humains, appuyées par des drones, sont déployées au Vernet , pour tenter de retrouver l'enfant de deux ans et demi, dix-sept jours après sa disparition, mais ces nouvelles recherches, qui durent toute la semaine, vont rester vaines.

Le lundi 31 juillet, les recherches reprennent : un drone et sept chiens sont mobilisés, indique alors une source proche de l'enquête à franceinfo, en précisant que le but est d'élargir les investigations dans une zone "au-delà de cinq kilomètres", le périmètre jusque-là couvert. Cette source précise aussi que les investigations doivent permettre de vérifier qu'aucun corps n'est présent dans le secteur autour du hameau du Haut-Vernet.

À lire aussi Disparition d'Émile au Vernet : une information judiciaire ouverte

L'enquête élargie à des motifs criminels

Le lundi 21 août, la presse apprend que l'enquête judiciaire a été élargie, fin juillet, aux faits criminels "d'enlèvement" et "séquestration" . Cette décision, mise en œuvre par le biais d'un réquisitoire supplétif pris par le procureur d'Aix-en-Provence, "n'est pas liée à une évolution dans l'enquête" sur la disparition toujours inexpliquée du petit garçon, souligne alors le procureur-adjoint, Emmanuel Merlin. Elle ne découle pas d'avancées particulières dans l'enquête.

Le parquet précise que "ce cadre procédural offre plus de souplesse" aux enquêteurs, en évoquant une décision "purement technique". En effet, ce changement de cadre juridique permet aux enquêteurs de mener davantage d'actes d'enquêtes : placer des suspects en garde à vue par exemple, ce qui n'était pas possible jusqu'alors.

Les parents d'Émile s'expriment publiquement pour la première fois

Plus de sept semaines après la disparition d'Émile, ses parents s'expriment publiquement pour la première fois dans le magazine Famille chrétienne. Dans un article publié le mardi 29 août , Marie et Colomban remercient tous ceux qui les ont épaulés et répondent à ce qu'ils qualifient de "contrevérités" circulant dans la presse. Le père d'Émile précise : "Certains médias assez vicieux se sont permis de raconter n'importe quoi sur nous sous prétexte que nous étions catho…" Concernant leur appartenance à des associations très à droite et controversées, les parents d'Émile parlent de certaines "informations révélées et exploitées pour nous salir."

Marie et Colomban indiquent traverser l'épreuve de la disparition de leur petit garçon dans la foi, en se définissant "comme des catholiques de l'Église romaine" et se disent "touchés par toutes les marques d'affection et de soutien qui viennent de toute l'Église". Une messe consacrée à Émile a par exemple été donnée le dimanche 16 juillet à La Bouilladisse (Bouches-du-Rhône) où vit la famille. Marie et Colomban expliquent à l'hebdomadaire avoir pris conscience progressivement de l'émotion nationale que suscitait la disparition de leur fils et disent garder espoir.

Concernant l'instruction toujours en cours, les parents d'Émile assurent qu'ils n'ont "pas de nouvelles informations particulières à communiquer", en rappelant la nécessité de préserver le secret de l'instruction.