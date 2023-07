Disparition d'Emile, deux ans et demi : le périmètre de recherche élargi, indique le maire du Vernet

L'angoisse ne cesse de monter pour les proches du petit Emile, deux ans et demi, disparu dans la commune du Vernet, dans les Alpes-de-Haute-Provence , samedi après-midi, alors qu'il jouait dans le jardin de ses grands-parents, dans un secteur escarpé. Alors qu'un appel à témoins a été lancé ce dimanche, le procureur indiquait n'exclure aucune hypothèse. Ce lundi matin, le maire du Vernet a indiqué sur franceinfo que les recherches avait reprises et s'étaient intensifiées.

Le périmètre des recherches élargi, 120 volontaires mobilisés

"Non seulement les recherches ont repris, mais elles se sont intensifiées", a indiqué ce lundi sur franceinfo François Balique, le maire du Vernet. "Le périmètre de recherche a été élargi", et "l'hélicoptère survole la zone" depuis l'aube, soit depuis 6h30, a-t-il indiqué. Il est appuyé par une équipe cynophile (composée de chiens), des bénévoles ainsi que les forces de secours.

Dimanche, "120 volontaires" étaient présents, en plus d'une cinquantaine de gendarmes et autant de sapeurs-pompiers, a précisé le maire. Un soutien venu non seulement des habitants du Vernet, mais aussi "des communes environnantes". Ce lundi, la Fédération départementale des chasseurs a appelé à la mobilisation de tous les chasseurs, et le maire s'attend encore une fois à une importante mobilisation de bénévoles.

La famille "atterrée, dans l'angoisse"

"La famille vient toutes les vacances scolaires depuis une vingtaine d'années", témoigne le maire de la commune. Les parents et les grands-parents "sont atterrés, dans l'angoisse", confie-t-il, "nous le sommes tous. Plus le temps passe, plus l'angoisse grandit", a-t-il confié.