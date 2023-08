Disparition d'Émile : l'information judiciaire désormais ouverte pour "enlèvement" et "séquestration"

Dans l'affaire de la disparition du petit Émile, l'information judiciaire est désormais ouverte pour "enlèvement, arrestation, détention et séquestration arbitraires", a appris ce lundi franceinfo de source proche de l'enquête, confirmant une information du Parisien . Émile, deux ans et demi, a disparu le 8 juillet dernier dans le hameau du Haut-Vernet (Alpes-de-Haute-Provence) alors qu'il était en vacances chez ses grands-parents. Il avait échappé à leur surveillance.

Pas d'avancée significative

Les enquêteurs n'ont pas fait d'avancée notable dans cette affaire, mais l'information judiciaire - ouverte le 18 juillet pour "recherche des causes de la disparition" - a été requalifiée, fin juillet, par le biais d'un réquisitoire supplétif pris par le procureur d'Aix-en-Provence. Ce changement de cadre juridique permet ainsi aux enquêteurs de mener plus d'actes d'enquêtes : placer des suspects en garde à vue par exemple, ce qui n'était pas possible jusqu'à maintenant.

Après la disparition du garçon, une cellule nationale d'enquête a été créée. Aucune hypothèse n'est privilégiée entre la piste accidentelle et la piste criminelle. Les parents d'Emile se sont constitués parties civiles au début du mois, ce qui leur donne la possibilité d'avoir accès au dossier.