Disparition d'Emiliano Sala : "C'est comme si ma vie s'était arrêtée, je suis submergé"

Au lendemain de l'annonce de la disparition de l'avion d'Emiliano Sala, ex-footballeur du FC Nantes, France Bleu Loire Océan a renduh hommage au joueur dans une émission spéciale ce mercredi 23 janvier. Anciens entraîneurs, supporters, arbitres, tous ceux qui l'ont côtoyé de près ou de loin ont pu exprimer leur émotion, faire part de leurs souvenirs, souvent bouleversants. Antoine, fan du footballeur, est toujours sous le choc, il décrit une "incompréhension".

On y croit pas beaucoup, et au fur et à mesure des heures qui passent, il y a des détails toujours plus ironiques sur ses derniers messages qui arrivent et on finit par affronter la réalité

Antoine, supporter

Il évoque l’authenticité du joueur, "il ne trichait pas, aussi bien dans son jeu que dans ses célébrations", explique celui qui dit "pleurer la disparition d'un mec à qui [il] n'avait même pas serré la main".

Je m’arrête là. J’ai 38 ans, j’ai pleuré comme un môme la disparité d’un mec à qui je n’avais même serré la main. Je ne l’oublierai pas. On était, on est et on restera Nantes putain. — Diego Boustosse ⭐️⭐️ (@forum_faceties) January 22, 2019

"Un garçon plein d'envie, de détermination, pas râleur"

"C'était une bouée, un bosseur, il était très discipliné, c'était pas un tricheur et c'est comme ça qu'il a su se faire aimer", ajoute-t-il. Bruno, arbitre, se rappelle avoir été voir un entraînement : "Je l'ai vu envoyer des ballons dans les cages, c'était le seul à marquer tout le temps. Il était courageux et allait tout le temps vers le ballon", explique-il. "C'était un garçon plein d'envie, plein de générosité, de détermination et pas râleur". Mélanie a un fils, Hugo, dont le club de foot avait été choisi lors d'un match pour tenir la main du joueur en l'accompagnant sur la pelouse. "Il le vit très mal", explique cette maman.

Hier soir, mon fils a pleuré, c'était comme quelqu'un de sa famille, il n'oubliera jamais qu'il lui a tenu la main, il est très inquiet, il cherche la moindre info sur Internet

Mélanie, maman d'Hugo, qui a tenu la main d'Emiliano Sala pour l'accompagner sur le terrain

"C'est comme le décès d'une personne qui m'étais chère"

Comme beaucoup de supporters, Gilles Crinière, président du club de supporters Aller Nantes Canaris, était mardi soir place Royale à Nantes pour déposer des fleurs et rendre hommage à Emiliano Sala. "C'est comme quand on perd une personne qui nous est chère, dans ce cas-là on rassemble la famille", explique-t-il. "Et on repart avec espoir de retrouver quelque chose". Dorian, un autre supporter, confie lui "avoir passé une nuit horrible".

Comme si c'était quelqu'un de ma famille, la vie s'est arrêtée. Je l'avais rencontré il y a deux ou trois ans et je suis submergé, j'ai 30 ans, j'ai été bercé par le FC Nantes depuis que je suis tout petit, je vis la saison à fond et là c'est très compliqué

Dorian, supporter du FC Nantes

Un "choc terrible" pour l'ex-entraîneur d'Emiliano Sala à Caen

Éric appelle à ce qu'il n'y ai "plus d'histoires de rivalités entre les clubs". "Aujourd'hui, il faut se recueillir". Gaétan évoque un joueur "qui se laissait approcher, il coupait même le moteur quand il s'en allait en voiture de la Jonelière pour prendre des photos avec les enfants". L'ancien entraîneur d'Emiliano Sala à Caen, Patrice Garande, "n'arrive pas à y croire" et évoque "un choc terrible". Il se rappelle d'un joueur "adorable, aimé de tous, proche des gens, avec une valeur humaine incroyable".

Même si il n'a joué que cinq mois à camp, il a laissé une trace indélébile

Patrice Garande, entraîneur d'Emiliano Sala quand il jouait à Caen

Disparition d'Emiliano #Sala : les recherches, suspendues pour la nuit, pourraient ne pas reprendre jeudi https://t.co/cmLtlwCsCKpic.twitter.com/wuQbO80Ted — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) January 23, 2019

Alors que les recherches ont été suspendues pour la nuit, et pourraient ne pas reprendre, l'entraînement du FC Nantes à la Jonelière de jeudi 24 janvier sera ouvert au public à partir de 16 heures, avec un moment de communion.