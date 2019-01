Disparition d'Emiliano Sala : la réaction de Michel Der Zakarian

L'actuel entraîneur de Montpellier a réagi de vendredi à la disparition de l'avion qui transportait l'attaquant Emiliano Sala. Michel Der Zakarian l'a entraîné entre 2015 et 2016 au FC Nantes.

Michel Der Zakarian s'est montré très touché ce vendredi en évoquant la disparition d'Emiliano Sala. Depuis lundi soir, on est sans nouvelle de l'appareil qui transportait le footballeur argentin et son pilote alors qu'il tentait de relier Nantes à Cardiff. L'actuel entraîneur du Montpellier Hérault a bien connu Emiliano Sala entre 2015 et 2016, à l'époque où il était à la tête des footballeurs nantais.