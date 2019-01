EN IMAGES - Disparition d'Emiliano Sala : le FC Nantes et ses supporters réunis pour l'ancien Canari

Nantes, France

Des applaudissements pour l'arrivée des joueurs et du staff du FC Nantes sur la pelouse de la Jonelière : environ 130 supporters ont répondu à l'appel du club ce jeudi après-midi. Ils se sont rassemblés pour un moment de partage, en hommage à l'ex Canari, Emiliano Sala, disparu depuis lundi soir alors qu'il faisait la liaison Nantes-Cardiff en avion.

Les supporters nombreux à l’entraînement public du #FCNantes en hommage à Emiliano #Salapic.twitter.com/XMLmhvMQNd — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) January 24, 2019

Valentin Rongier, le capitaine du FC Nantes, et son entraîneur, Vahid Halilhodzic, ont pris la parole au début de la séance d'entraînement, un peu avant 16h. "Je vous demande d'être solidaires et respectueux envers la famille d'Emiliano. Il faut continuer d'y croire, nous, on y croit toujours", a expliqué le joueur.

Un fan d'Emiliano Sala. © Radio France - Soizic Bour

Il n'y aura pas de minute de silence, parce qu'il y a encore de l'espoir." - Valentin Rongier

Pour l'entraîneur des Canaris, la situation est très difficile à vivre : "On va continuer à travailler, on va rester unis."

🎙@Valrongier28, devant les supporters : « On est tous unis et solidaires. On ne fera pas de minute de silence, de minute d’applaudissements, parce qu’on a encore de l’espoir » #PrayForSalahttps://t.co/XMgoXQPBX3 — FC Nantes (@FCNantes) January 24, 2019

Les supporters devant le portrait d'Emiliano Sala. © Radio France - Soizic Bour

"Je ne pouvais pas être absent aujourd'hui, témoigne Dominique, supporter du FC Nantes, très très ému. C'est un copain qui m'a appris la disparition d'Emiliano Sala, je n'y croyais pas."