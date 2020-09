Disparition d'Emiliano Sala : le président de Cardiff City interrogé au commissariat de Nantes

Plus d'un an et demi après le décès d'Emiliano Sala, l'enquête concernant son transfert à Cardiff City se poursuit. Le président du club gallois évoluant désormais en deuxième division, Mehmet Dalman, a été entendu, ce jeudi après-midi, au commissariat Waldeck-Rousseau de Nantes. Explications.