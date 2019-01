Disparition d'Emiliano Sala : "Un destin tragique" pour Olivier Quint

Par Louis de Bergevin, France Bleu Loire Océan

La disparition d'Emiliano Sala a suscité de nombreuses réactions dans le monde du football et plus particulièrement à Nantes, où les supporters étaient attachés au joueur. Olivier Quint est un ancien du FC Nantes et consultant pour France Bleu Loire Océan.