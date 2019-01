Disparition d'Emiliano Sala : une pétition demande la reprise des recherches

Des supporters, des joueurs et la famille d'Emiliano Sala demandent à ce que les recherches reprennent. Une pétition a été lancée. Hier, jeudi 24 janvier, la police de Guernesey a annoncé la fin des survols de la zone où a disparu l'avion du footballeur.

Nantes, France

C'est par un nouveau tweet, jeudi 24 janvier dans l'après-midi que la police de Guernesey a annoncé qu'elle ne "chercherait plus activement" des traces de l'avion disparu avec à l’intérieur, Emiliano Sala, ancien joueur du FC Nantes, et son pilote. Ils étaient partis, lundi 21 janvier au soir de Nantes, et devaient rejoindre Cardiff, le nouveau club du joueur argentin.

Le FC Nantes a appris l’abandon des recherches de l'avion disparu.



Celles-ci ne peuvent s’arrêter. Le Club et ses supporters demandent avec force que les recherches pour retrouver @EmilianoSala1 continuent, pour sa famille et pour ses proches.



Ensemble, pour Emi !#PrayForSalapic.twitter.com/YOjjnoxt9H — FC Nantes (@FCNantes) January 24, 2019

Les joueurs s’entraînaient ce jeudi après-midi, bien qu'ils n'aient pas la tête au terrain. Le capitaine Valentin Rongier s'est exprimé devant les supporters : "On vous demande d’être solidaires avec nous, d'être tous unis et de respecter la famille qui, elle, refuse absolument de faire le deuil"

On continue d'y croire." - Valentin Rongier

Une pétition pour la reprise des recherches

Sur le site change.org, une pétition a été lancée. Elle demande "avec force que les recherches [...] continuent, pour leurs familles et pour leurs proches." Ce vendredi matin, elle avait reçu plus de 35 000 signatures.

Sur les réseaux sociaux, des dizaines de joueurs professionnels, des supporters et des clubs adverses ont fait la même demande, que les recherches se poursuivent. Laurent Koscielny, l'international français, Florian Thauvin le marseillais, Diego Rolan, ancien bordelais, mais aussi des ex-coéquipiers de l'argentin ont fait la même demande.

Unissons nous tous ensemble pour que les recherches concernant la disparition d’Emiliano Sala reprennent, pour lui et pour sa famille #PrayForSalapic.twitter.com/8lekr0oRBJ — Koscielny (@6_LKOSCIELNY) January 24, 2019

Sur twitter, le hashtag #SiganBuscandoEmiliano (continuez de chercher Emiliano) a été lancé.