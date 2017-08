Disparitions d'enfants : "les premières heures sont déterminantes, les premiers jours aussi"

Corinne Hermann travaille dans un cabinet d'avocats à Paris. Spécialiste des disparitions, elle suit plusieurs dossiers en Isère. Corinne Hermann était l'invité de France Bleu Isère ce mardi à 7h50.

Alors que l'on est toujours sans nouvelle de Maëlys, disparue ce dimanche lors d'un mariage à Pont-de-Beauvoisin, les recherches se poursuivent. Corinne Hermann a travaillé sur plusieurs dossiers de disparition, et elle insiste sur les premières heures des recherches.

Corinne Hermann insiste aussi sur l'utilité de l'appel à témoin.

Dans tous les cas il faut tout tenter, tout faire, et informer le public parce que de ce fait on va tous être un peu plus vigilants et regarder un peu plus ce qu'il se passe autour de nous. Parfois un indice peut être suffisant pour retrouver un enfant.