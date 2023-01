Disparition d'Éric Foray : son crâne retrouvé dans le Vercors six ans après

Éric Foray avait disparu depuis le 16 septembre 2016 : son crâne a été découvert récemment dans le massif du Vercors, annonce ce mercredi 4 janvier le parquet de Valence, dans un communiqué. Les causes du décès restent encore à déterminer, le reste de la dépouille n'a pas été retrouvé, ni la voiture dans laquelle le drômois de 47 ans avait quitté son domicile en 2016.

Les investigations se poursuivent, sous la conduite d'un juge d'instruction du pôle criminel de Valence. C'est désormais une enquête pour "meurtre", non plus pour "enlèvement et séquestration". Éric Foray, 1,90 mètre, 47 ans, n'avait plus donné trace de vie depuis 2016, à Chatuzange-le-Goubet, où il était venu faire les courses. Il avait quitté la commune en voiture, un Suzuki Grand Vitara couleur or immatriculé EA-858-RS.

Le nom d'Éric Foray était souvent évoqué parmi les possibles "autres" victimes de Nordahl Lelandais, meurtrier de la petite Maëlys et du caporal Noyer. Le parquet ne précise pas quelle piste a mené à la découverte du crâne. Dans un carnet d'adresse, le nom de Julien Foray avait été retrouvé par les enquêteurs - il n'y a aucun Julien dans la famille d'Éric. L'enquête avait été confiée au groupe Cold Case de la section de recherche de Grenoble, appuyé par la gendarmerie de la Drôme.

Depuis de nombreuses années, l'ancien compagnon d'Eric Foray, Régis Pique, remuait ciel et terre pour retrouver la trace du disparu. Il avait été reçu par le juge d'instruction en charge du dossier Foray en 2021.

