Disparition d'Héléna à Brest : interrogations et inquiétudes à Recouvrance

Ici désormais tout le monde connait le visage d'Héléna Cluyou. Depuis la disparition de la jeune femme dimanche matin , ses proches ont sillonné le quartier de Recouvrance, placardant des avis de recherche dans chaque vitrine. De quoi alimenter la conversation de ces jeunes, élèves d'un lycée voisin : "On sait que c'est juste à coté qu'elle a disparu, ça fait peur, on se dit que ça aurait pu être nous".

A quelques mètres de là, on aperçoit la caméra qui a enregistré les dernières images de l'étudiante, marchant seule le long des voies du tramway, à 6h42 dimanche matin. Depuis le début de la semaine, tous les commerçants du quartier ont reçu la visite de la police. "Ils ont bloqué la rue avec leurs motos mercredi matin, raconte Michaël, ils sont venus me demander si j'avais des caméras qui donnaient sur l'extérieur du magasin, et si j'étais venu plus tôt ce matin-là". Comme beaucoup de commerçants de la rue de la Porte, Michaël n'était pas sur place ce dimanche matin. "On se pose beaucoup de questions, qu'est-ce qui s'est vraiment passé.... disparaitre comme ça, c'est bizarre", poursuit-il sans pour autant vouloir stigmatiser le quartier. "Comme partout, on a notre faune locale, on va dire, mais ni plus ni moins."

Autre son de cloche en face de l'arrêt Mac Orlan, Christine, vendeuse de fruits et légumes est plus tranchante : "c'est un point de deal, un endroit ou il y a de mauvaises fréquentations, on a une employée qui a été agressée un matin", raconte t-elle.

C'est la caméra au coin de la rue de la Porte et de la rue St Exupéry qui a enregistré les dernières images d'Héléna © Radio France - Angeline Demuynck

Annulation des soirées étudiantes

Héléna Cluyou est étudiante infirmière à l'IFSI, l'Institut de formation en soins infirmiers de Brest. L'école qui dépend du CHRU ne souhaite pas communiquer. Mais dans les couloirs, le sujet est au cœur des discussions : "On en parle, on essaie de partager les infos qu'on a, de faire de la prévention autour de nous", raconte l'un des élèves. "C'est hyper choquant cette disparition, mais en même temps ça ne m'étonne pas, moi-même, j'ai dû porter plainte deux fois en quelques mois pour des bastons à la sortie de bars ou des tentatives de racket".

L'Association des étudiants brestois en soins infirmiers de la Cavale blanche a quant à elle décidé d'annuler les prochaines soirées étudiantes. Une décision logique selon l'une des élèves : "On ne peut pas continuer comme si de rien n'était alors que l'une de nous a disparu". Un autre conclut : "On ne sait pas quoi faire, on se sent impuissant".