Disparition d'Héléna Cluyou à Brest : un suspect identifié, actuellement entre la vie et la mort

Dans l'affaire de la disparition d'Héléna Cluyou , l'enquête a connu "une accélération", a annoncé le procureur de la République de Brest Camille Miansoni dimanche 5 février lors d'un point presse. Un homme de 37 ans est actuellement à l'hôpital entre la vie et la mort après avoir tenté de mettre fin à ses jours par deux fois.

Une accélération vendredi soir quand quatre personnes se présentent au commissariat de Brest. Parmi elles, un homme dans un état grave, immédiatement hospitalisé, a détaillé le procureur. Il est accompagné de son frère et de la compagne de celui-ci ainsi qu'une amie vivant à son domicile. A l'accueil, le couple précise que "dans son délire" le frère a évoqué son "implication dans un accident, sans précision", a détaillé le procureur. "A tel point qu'aucun lien a ce moment n'a pu être fait avec la disparition d'Héléna Cluyou", a précisé Camille Miansoni*.*

L'homme dit "avoir fait une connerie"

Le lendemain, le frère et sa compagne venant de la région de Tours se présentent à la gendarmerie de Crozon. Ils expliquent qu'avant de tenter de mettre fin à ses jours une première fois, l'homme a expliqué "avoir commis une bêtise", "que sa vie était finie" et que "c'était un accident". La PJ de Brest, chargée de l'enquête est immédiatement alertée. Elle entend le couple et se rend à l'hôpital pour tenter d'interroger celui qui fait désormais figure de suspect. Mais l'homme a un sac plastique sur la tête, il a tenté de mettre fin à ses jours une seconde fois. Il est désormais entre la vie et la mort.

L'enquête avance donc, mais pour le moment pas de traces d'Héléna Cluyou. Des investigations sont actuellement en cours. La voiture du suspect a été retrouvée incendiée, il n'y avait pas de corps à l'intérieur. Par ailleurs, il est impossible à l'heure actuelle de connaître le degré d'implication de ce suspect, a insisté le procureur.

Les enquêteurs espèrent pouvoir l'interroger. "Pour l'instant, il est entre la vie et la mort, il faut espérer qu'il sorte de cet état pour que l'on puisse l'entendre", a-t-il expliqué. Cet homme né en 1986 a un casier judiciaire vierge et travaillait sans la restauration.

Héléna Cluyou avait disparu dimanche 29 janvier au petit matin à la sortie d'une boîte de nuit, le One Club à Brest. Les dernières images de vidéo-surveillance la montrait marchant seule dans le quartier de Recouvrance, de l'autre côté du pont enjambant la Penfeld.