Disparition d'Héléna à Brest : quelles suites judiciaires après la mort du suspect ?

Avec la mort du suspect dans la disparition d'Héléna Cluyou, l'action publique s'éteint. Si le corps retrouvé jeudi sur la commune d'Argol est bien celui de l'élève infirmière disparue le 29 janvier dernier à la sortie d'une boîte de nuit du port de Brest, il n'y aura pas de procès, car pas de poursuites. "C'est ce qu'on appelle l'extinction de l'action publique, explique Vincent Omez, avocat pénaliste au barreau de Quimper. Le principe de personnalité des peines veut qu'on ne puisse pas condamner quelqu'un qui est décédé. L'action s'éteint."

Absence de procès

Le procureur de la République peut toutefois ouvrir une information judiciaire, pour "établir un certain nombre d'éléments à charge qui permettraient de cadrer la responsabilité de la personne suspectée, ce qui permet aussi éventuellement à la famille de la victime, s'il s'agit bien malheureusement de cette jeune femme, d'agir sur le plan civil et de tenter d'établir une faute de l'auteur décédé." Dans ces cas-là, les proches sont "doublement victimes", poursuit l'avocat. "On subit une disparition terrible et ensuite l'absence de procès possible de l'auteur*. Rien n'est plus terrible que ces circonstances.***"

En revanche, si des complicités étaient mises au jour au cours d'une enquête qui serait ouverte par le procureur de la République, celles-ci pourraient être poursuivies, "indépendamment de l'auteur principal qui serait décédé", explique Vincent Omez.

Corps retrouvé en pleine forêt

Ce jeudi, une quarantaine d'enquêteurs ont mené des fouilles qui ont permis de retrouver un corps calciné sur la commune d'Argol, en presqu'île de Crozon, "selon toute vraisemblance, celui d'Héléna Cluyou", a précisé le procureur de la République Camille Miansoni. Le corps a été retrouvé "en pleine forêt, à 500 mètres environ de la route forestière".

Vendredi dernier, quatre personnes se présentent au commissariat de Brest. Parmi elles, un homme se trouve dans un état grave. Il est notamment accompagné de son frère et de la compagne de celui-ci, venus de Tours. Le couple explique à l'accueil que le frère, Sylvain L., a évoqué son implication dans un accident. L'homme est immédiatement hospitalisé et le lendemain, le couple se présente cette fois à la brigade de gendarmerie de Crozon, où il explique que le frère dit avoir "commis une bêtise" répétant que sa vie était "finie", explique le procureur de la République de Brest .

Les gendarmes se rendent ensuite à l'hôpital pour interroger celui qui fait désormais figure de suspect numéro un dans la disparition d'Héléna Cluyou. Mais lorsque les militaires entrent dans la chambre de Sylvain L., ils le découvrent avec un sac plastique sur la tête, après une deuxième tentative de suicide. Il est mort cinq jours plus tard.