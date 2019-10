Disparition d'un couple de Seine-Maritime en Corse : les époux ont été retrouvés en vie

Normandie, France

Le couple de Seine-Maritime porté disparu en Corse depuis jeudi a été retrouvé vers 17H30 ce lundi 28 octobre 2019. Patricia et Yves Rosay, originaire de Cléville, près d'Yvetôt, sont en vie mais vraisemblablement blessés. Le couple qui travaille à Gaillefontaine près de Neufchâtel-en-Bray, était parti fêter leur quarante ans de mariage à Porto Vecchio dans le sud de l'île et depuis jeudi, plus de nouvelles. L'alerte avait été donnée samedi et les recherches ont commencé dimanche.

Ils se sont probablement perdus en randonnée

Selon la gendarmerie, les deux personnes localisées se seraient retrouvées coincées dans la vallée de l'Osu, près de la cascade de Piscia di Gallu, dans un lieu au relief contrarié. Les gendarmes racontent que le couple s'est perdu en randonnée après être descendu dans un vallon sur plusieurs kilomètres. Ils sont à plus de 20 minutes de marche de la première route.

Un sauvetage à la nuit tombée ?

C'est une équipe de gendarmes aidée par des chasseurs qui a aperçu les deux randonneurs. Tous les moyens de secours possibles sont à présents dépêchés sur place, un hélicoptère est parti à leur rencontre, le pilote devra décider ensuite du mode d'intervention, hélitreuillage, ou autres. Une équipe de gendarmes spécialisés est également partie sur zone, avec du matériel de premier secours. Le problème, c'est que la nuit est tombée et que les communications sont difficiles.