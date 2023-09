Disparition d'un homme atteint de la maladie d'Alzheimer : l'angoisse d'une famille depuis plus de 3 semaines

L'angoisse d'une famille, celle de Jean-Pierre Rameau, un habitant de Villers-lès-Nancy atteint de la maladie d'Alzheimer et porté disparu depuis le dimanche 13 août . C'était dans l'après-midi lors d'un concert de rock à Ludres, au parc Sainte-Thérèse.

La disparition de cet homme de 76 ans, adepte de danse et de randonnée, a donné lieu à un appel à témoins de la police, relayé notamment par France Bleu Lorraine. Des recherches avec des chiens ont été menées de même que deux battues. Mais elles n'ont rien donné. Et depuis plus de trois semaines maintenant, la famille ne dispose d'aucune piste.

"C'est impossible que personne ne l'ait vu"

"Ça nous inquiète beaucoup parce qu'on se dit que c'est impossible que personne ne l'ait vu", confie Sophie Rameau, la fille de Jean-Pierre Rameau. "Vraiment, ça nous étonne qu'on n'ait aucun témoignage, aucune piste."

"En fait", poursuit-elle, "plus le temps passe, plus ma mère pense qu'il est sans doute décédé même si l'espoir reste parce qu'on voit bien que dans certaines disparitions, les personnes réapparaissent au bout de plusieurs semaines. Mais on essaie de se préparer un peu au pire et notamment à la possibilité qu'on ne le retrouve pas du tout."

"Ça, c'est plus angoissant et ma mère est troublée par la question "comment" : comment il a pu se mettre à l'abri, comment il a pu manger ? On a du mal à imaginer qu'il puisse "survivre" tout seul, vu toutes les difficultés qu'il a au quotidien."

La police de Nancy indique, de son côté, qu'elle continue d'exploiter toutes les pistes possibles. L'appel à témoins reste d'actualité.