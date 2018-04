Déjà soupçonné du meurtre de Maëlys et de l'assassinat du caporal Noyer, Nordahl Lelandais n'est pas impliqué dans l’affaire de la disparition d’un cuisinier belge en Haute-Savoie. Le jeune saisonnier, âgé de 24 ans, n’a plus donné signé de vie depuis le début du mois de juillet 2017.

La disparition d’Adrien fait partie de ces dossiers non élucidés sur lesquels les enquêteurs cherchent à savoir si Nordahl Lelandais peut avoir ou non un part de responsabilité. "Aucun élément ne permet en l'état de l’impliquer", a indiqué ce jeudi le parquet d'Annecy. La procureure utilise le terme de "preuve négative". Rien ne permet un rapprochement entre le principal suspect du meurtre de Maëlys et de l’assassinat du caporal Noyer et le jeune cuisinier belge.

Adrien, 24 ans et originaire de la province de Namur en Belgique, était venu en Haute-Savoie l’été dernier pour travailler dans un hôtel huppé de Talloires. Il n’a plus donné signe de vie depuis le 5 juillet dernier alors qu'il appelait sa mère tous les jours. Une information judiciaire avait été ouverte le 8 juillet par le parquet d'Annecy.

Talloires-Montmin - Adrien, 24 ans et originaire de Belgique, est porté disparu depuis le 5 juillet dernier. - (photo gendarmerie nationale) -

Cellule Ariane

Après les mises en examen successives de Nordahl Lelandais dans les affaires Maëlys (en novembre 2017 pour meurtre) et Noyer (en décembre 2017 pour assassinat), une cellule de coordination, baptisée Ariane, a été créée mi-janvier au pôle judiciaire de la gendarmerie nationale à Pontoise, pour procéder à des recoupements entre le parcours de vie de l'ancien maître-chien et les dossiers non élucidés dans les régions qu'il aurait fréquentées.

Fin décembre 2017, Nordahl Lelandais a été mis hors de cause dans la disparition en mars 2003 d’Estelle Mouzin, en Seine-et-Marne.

