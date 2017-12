Chambéry, France

Nordhal Lelandais toujours interrogé mardi matin dans les locaux de la section de recherche de la gendarmerie de Chambéry, alors que sa garde à vue a été prolongée de vingt-quatre heures. Mis en examen pour meurtre et incarcéré depuis plus de trois mois, le principal suspect de l'affaire Maëlys est soupçonné d'être impliqué dans une autre disparition au printemps en Savoie. Arthur Noyer, 23 ans, un jeune militaire du 13e Bataillon de Chasseurs Alpins (BCA) n'a plus donné donné signe de vie depuis le 12 avril après une soirée en discothèque à Chambéry. Les enquêteurs sont persuadés que Nordhal Lelandais était dans le secteur ce soir là car plusieurs éléments sont troublants.

© Radio France - Nelly Assénat

Des téléphones qui bornent au même endroit

Premier élément -et cela peut être une coïncidence-, le téléphone de Nordhal Lelandais a borné au même endroit que celui d'Arthur Noyer lors de cette soirée, dans la nuit du 11 au 12 avril 2017, dans le quartier chambérien du Carré Curial, un secteur festif où se situent quelques discothèques. Ce qui intrigue surtout les enquêteurs, c'est que les téléphones des deux hommes se sont déplacés en même temps.

Les caméras de vidéosurveillance de la ville de Chambéry perdent la trace du jeune caporal Noyer à 4 heures du matin le 12 avril. alors qu'on le voit en train de faire du stop en direction de la caserne.

Des recherches effectuées sur internet

Deuxième élément troublant confirmé mardi : l'examen du contenu de l'ordinateur de Nordhal Lelandais saisi dans le cadre de l'affaire Maëlys cet été au domicile de ses parents à Domessin, commune de l'avant pays savoyard à une trentaine de kilomètres de Chambéry. Nordhal Lelandais a effectué des recherches sur internet pour se renseigner sur la manière de faire disparaitre un corps. Selon nos informations, ces recherches remontent au printemps dernier. Or, la disparition du militaire Arthur Noyer est intervenue la nuit du 11 au 12 avril.

Le procureur de Chambéry devrait donner une conférence de presse à l'issue de la garde à vue prolongée mardi matin. Si celle-ci est menée à son terme, elle prendra fin mercredi à 10h30.

Nordahl Lelandais -

Qui était Arthur Noyer ?

Arthur Noyer, 23 ans, était caporal au 23e BCA de Chambéry. Les enquêteurs ont perdu sa trace depuis le 12 avril à 4 heures du matin dans le quartier du Carré Curial à Chambéry. Il mesure 1,75 mètre, a les cheveux châtain et les yeux noisette.

Avant sa disparition, il participait à une soirée avec des amis dans le centre-ville de Chambéry dans le quartier du Carré Curial. Selon le témoignage de son frère, il se serait peut-être disputé avec d'autres fêtards, ce qui a entraîné l'intervention des forces de l'ordre. Puis, aux alentours de 4 heures du matin, le jeune garçon aurait tenté de rejoindre le 13e BCA en stop, depuis la rue de la République à Chambéry, mais depuis il n'a plus donné de nouvelles et ne s'est pas présenté au rapport mercredi matin à sa caserne à Barby.