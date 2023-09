Disparition d'un plaisancier au large du Cap Ferret

Les recherches ont été abandonnées dans la nuit de vendredi à samedi. L'alerte avait été donnée ce vendredi 29 septembre un peu avant 21h. Le sémaphore du Cap Ferret signale un voilier de neuf mètres en difficulté dont le gréemnt est détérioré dans un premier temps, puis dans un second temps, le déclenchement d'un feu de détresse, au large de la presqu'île. Deux hélicoptères ont été mobilisés. Un navire de pêche se déroute pour porter assistance. L'équipière du voilier, une femme d'une soixantaine d'années, est récupérée, hélitreuillée et transportée au CHU d'Arcachon. Le skipper du même âge, est toujours porté disparu. L'inspection de la coque du bateau de neuf mètres et de ses abords n'ont rien donné.

