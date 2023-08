Disparition d'un résident d'EHPAD : l'attente insoutenable de la famille dix jours après

Cela fait neuf jours désormais que Josette attend et espère que l'on retrouve son mari. Pierre, touché par la maladie d'Alzheimer, a disparu depuis ce lundi 31 juillet de l'EHPAD Parrot à Périgueux où il était hospitalisé depuis mai dernier. La maladie devenait trop prégnante, explique son épouse qui s'occupait de son mari jusque-là.

Une grande battue organisée

Le 1ᵉʳ août, sa famille a signalé son absence au commissariat de Périgueux qui a lancé un avis pour disparition inquiétante. Depuis, des recherches et des battues ont été organisées par les soignants et par la police, mais toujours aucune trace de cet homme de 76 ans. Josette explique que les soignants ont fouillé l'EHPAD de fond en comble. Une battue, jeudi dernier, a réuni avec 80 personnes sur le site de l'établissement.

Elles ont aussi parcouru les tunnels qui relient les différents établissements du centre hospitalier de Périgueux, même les voitures des agents, pour vérifier que le résident ne s'y était pas réfugié, mais "cela n'a rien donné", raconte Josette, tout comme le visionnage des bandes de la caméra de vidéosurveillance de l'entrée principale de l'EHPAD.

Une attente insoutenable

La police de Périgueux a fouillé le centre-ville de Périgueux et les alentours. Désormais, selon nos informations, les recherches s'orientent vers les bois. La gendarmerie de Champcevinel est prévenue ainsi que les autres brigades et tous les commissariats. La famille de Pierre a également débuté de son côté des recherches dans les bois et les jardins aux alentours.

"On ne sait pas où il est parti" détaille son épouse. Le couple a quitté la Normandie pour s'installer en Dordogne en 2020 afin de se rapprocher de leur fille. "C'est la grande difficulté, on n'a pas de périmètre donc les recherches sont plus difficiles [...] Selon moi, il est tombé quelque part". Elle est convaincue que son mari n'a pas pu partir très loin, "il marche sans difficulté, mais ce n'est pas un grand marcheur". Il n'avait pas d'argent, ni d'objets de valeur sur lui et s'il avait été pris en stop, mais pour Josette, le conducteur se serait rendu compte rapidement de sa maladie en discutant avec lui.

Cette attente est extrêmement difficile à vivre pour Josette qui se prépare au pire : "Avec les jours qui passent, je n'attends au pire, mais qu'on le retrouve au moins, que je puisse faire mon deuil éventuellement, car tant que c'est comme ça, ce n'est pas possible".

Pierre portait un pantalon beige et un polo bleu avec des motifs ananas quand il a disparu. Il a les cheveux courts gris et porte des lunettes de vues.